Эрмир РАШИЦА: «Играть за Металлист 1925 – большая честь и мощная мотивация»

В Первой лиге состоялся матч между «Металлистом 1925» и «Буковиной». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу харьковского клуба. Впечатлениями от первого матча в стартовом составе «Металлиста 1925» поделился зимний новичок команды Патрика ван Леувена Эрмир Рашица.

«Мой дебют за «Металлист 1925» – незабываемый момент. Я осуществил одно из своих мечтаний – дебютировал в стартовом составе в футболке клуба «Металлист 1925». Эмоции, пережитые в тот момент, когда впервые вышел на поле с этой командой, невозможно описать словами. Это был момент гордости, ответственности и, прежде всего, новое начало для меня.

С первого дня я почувствовал себя частью этой футбольной семьи. Играть за «Металлист 1925» – это большая честь и мощная мотивация выкладываться по полной в каждом матче, в каждой минуте.

Благодарю партнеров по команде за поддержку, тренерский штаб – за доверие, а болельщиков – за энергию, которую нам дарят. Их поддержка ощущалась и помогала на поле. Это только начало – я буду работать настойчиво, чтобы достойно представлять этот клуб и вносить свой вклад в его успех».