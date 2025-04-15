Все равно на слухи. Главный тренер Наполи планирует остаться в клубе

Главный тренер неаполитанского «Наполи» Антонио Конте стремится остаться в команде, несмотря на слухи вокруг него. В услугах водителя заинтересованы «Милан» и «Ювентус»

По информации источника, специалист желает проработать в команде включительно до завершения сезона 2025/26, поскольку хочет довести до логического конца собственный проект.

Во главе «Наполи» Конте провел 35 поединков, среди которых было оформлено 22 победы, восемь ничьих и пять поражений.

В турнирной таблице Серии А «Наполи» находится на второй строчке, отставая от первого места на три пункта.