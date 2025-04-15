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Италия
15 апреля 2025, 15:27 | Обновлено 15 апреля 2025, 15:32
186
1

Все равно на слухи. Главный тренер Наполи планирует остаться в клубе

Антонио Конте не желает менять место работы

15 апреля 2025, 15:27 | Обновлено 15 апреля 2025, 15:32
186
1
Все равно на слухи. Главный тренер Наполи планирует остаться в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер неаполитанского «Наполи» Антонио Конте стремится остаться в команде, несмотря на слухи вокруг него. В услугах водителя заинтересованы «Милан» и «Ювентус»

По информации источника, специалист желает проработать в команде включительно до завершения сезона 2025/26, поскольку хочет довести до логического конца собственный проект.

Во главе «Наполи» Конте провел 35 поединков, среди которых было оформлено 22 победы, восемь ничьих и пять поражений.

В турнирной таблице Серии А «Наполи» находится на второй строчке, отставая от первого места на три пункта.

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Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A Антонио Конте Милан Ювентус
Андрей Витренко Источник: Football-Italia
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Наполі ще бореться за чемпіонство та напевно буда в ЛЧ наступного сезону. А Мілан може взагалі у єврокубки не потрапити та і у самому клубі не все гаразд
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