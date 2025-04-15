Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неймар определился, в какой клуб перейдет летом. Это европейский гранд
Бразилия
15 апреля 2025, 13:44 |
668
0

Неймар определился, в какой клуб перейдет летом. Это европейский гранд

Бразилец хочет вернуться в «Барселону»

15 апреля 2025, 13:44 |
668
0
Неймар определился, в какой клуб перейдет летом. Это европейский гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар летом 2025 года хочет вернуться в каталонскую «Барселону», сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, 33-летний футболист хочет любым образом вернуться в европейский футбол и будет очень рад, если «Барселона» предоставит ему такую возможность.

В 2025 году Неймар провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость звезды в 15 миллионов евро, а его контракт с «Сантосом» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее Неймар назвал фаворита Лиги чемпионов 2024/25.

По теме:
ГАБОВДА – о трансферах Вереса: «Мы готовы отпустить кого-либо»
Манчестер Юнайтед нашел нового вратаря. На него охотится Ман Сити
Рафинья – Ямаль – Левандовски и еще пять крутых атакующих трио Барселоны
Неймар Барселона Сантос трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Бразилии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Футбол | 14 апреля 2025, 19:57 8
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича

Донецкий клуб может возглавить Арда Туран

Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
Футбол | 14 апреля 2025, 20:14 20
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера

«Ювентус» хочет подписать украинца

Рома надеется, что Довбик не покинет клуб ради Ювентуса
Футбол | 15.04.2025, 08:33
Рома надеется, что Довбик не покинет клуб ради Ювентуса
Рома надеется, что Довбик не покинет клуб ради Ювентуса
Анчелотти назвал клуб, который мечтает тренировать. Это гранд АПЛ
Футбол | 15.04.2025, 13:37
Анчелотти назвал клуб, который мечтает тренировать. Это гранд АПЛ
Анчелотти назвал клуб, который мечтает тренировать. Это гранд АПЛ
Предательство де Брюйне. Гвардиола очень разочарован поведением бельгийца
Футбол | 14.04.2025, 17:00
Предательство де Брюйне. Гвардиола очень разочарован поведением бельгийца
Предательство де Брюйне. Гвардиола очень разочарован поведением бельгийца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
14.04.2025, 20:32 2
Футбол
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
14.04.2025, 01:38
Бокс
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
14.04.2025, 11:51 15
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
14.04.2025, 00:03 1
Футбол
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
13.04.2025, 09:17 5
Бокс
ВИДЕО. Как Зубков за 21 минуту оформил дубль в матче чемпионата Турции
ВИДЕО. Как Зубков за 21 минуту оформил дубль в матче чемпионата Турции
13.04.2025, 19:33 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
13.04.2025, 08:31 3
Футбол
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
13.04.2025, 08:51 8
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем