Неймар определился, в какой клуб перейдет летом. Это европейский гранд

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар летом 2025 года хочет вернуться в каталонскую «Барселону», сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, 33-летний футболист хочет любым образом вернуться в европейский футбол и будет очень рад, если «Барселона» предоставит ему такую возможность.

В 2025 году Неймар провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость звезды в 15 миллионов евро, а его контракт с «Сантосом» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее Неймар назвал фаворита Лиги чемпионов 2024/25.