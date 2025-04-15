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  4. Томер ЙОСЕФИ: «Я долго ждал дебютного гола в составе Полесья»
Украина. Премьер лига
15 апреля 2025, 11:59 |
65
0

Томер ЙОСЕФИ: «Я долго ждал дебютного гола в составе Полесья»

Легионер «Полесья» высказался о матче против «Ворсклы» в УПЛ

15 апреля 2025, 11:59 |
65
0
Томер ЙОСЕФИ: «Я долго ждал дебютного гола в составе Полесья»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томер Йосефи

Полузащитник житомирского «Полесья» Томер Йосефи поделился эмоциями после победы своей команды над полтавской «Ворсклой» (2:0) в 24 туре Украинской Премьер-лиги, где он забил дебютный гол за «волков».

– Томер, ты забил свой дебютный гол в официальных матчах, расскажи о своих эмоциях.

– Я очень рад своему первому голу. Я долго ждал этого. Счастлив, что помог команде победить и взять три очень важных для нас очка. Надеюсь, что мы увидим улучшение в следующей игре. Позже нас очень, очень трудная игра против Шахтера, я надеюсь, что мы сможем выполнить эту задачу.

– Можно назвать тебя сегодняшним джокером матча?

– Я не думаю, что я был здесь спасителем. Я считаю, что, выйдя со скамейки для запасных, я помог команде победить. Очень тяжелая игра на очень жестком поле, на выезде. Мы хорошо подготовились к этой игре, и я рад, что выполнили задание.

– Когда ты выходил на замену, что тебе говорил тренерский штаб?

– Ничего особенного. Я думаю, он всегда ведет нас к правильному пути в игре. Всегда стремится еще к одному голу, еще к одной победе, играть быстро. У нас была сложная игра, действительно тяжелое поле. Покрытие здесь недостаточно хорошее, но я рад, что команда сыграла хорошо, это очень важна победа для нас.

- К концу матча произошла довольно неприятная ситуация с определенной провокацией, с красной карточкой, можешь сказать: что там было?

– Я получил сильный удар по голове, но быстро пришел в себя. Опять же это не главное. Важно, что мы здесь преуспели. Это была действительно очень тяжелая игра. Я рад, что мы выполнили задание, – заявил легионер.

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Томер Йосефи Полесье Житомир Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ворскла - Полесье
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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