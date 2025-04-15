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  4. Алексей Паламарчук установил рекорд УПЛ. Реакция болельщиков
Украина. Премьер лига
15 апреля 2025, 11:53 | Обновлено 15 апреля 2025, 11:54
223
0

Алексей Паламарчук установил рекорд УПЛ. Реакция болельщиков

Голкипер «Ингульца отбил шестой пенальти подряд

15 апреля 2025, 11:53 | Обновлено 15 апреля 2025, 11:54
223
0
Алексей Паламарчук установил рекорд УПЛ. Реакция болельщиков
ФК Ингулец. Алексей Паламарчук

В поединке 24-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Карпатами» Алексей Паламарчук установил рекорд УПЛ. Голкипер «Ингульца» отразил шестой пенальти подряд.

Паламарчук справился с ударом бразильского легионера «Карпат» Бруниньо. Примечательно, что пенальти назначили за фол самого Паламарчука.

«Ингулец» ведет борьбу за выживание в УПЛ. Интерес к Паламарчуку уже проявляют другие клубы.

Вадим: В первой лиге еще проще отбивать будет.

Артур: Думаю его выкупит Полесье или Шахтер!

Богдан Тимчук: Думаю, что даже если Ингулец вылетит в Первую Лигу, его точно приобретет какой-нибудь середняк УПЛ.

metallord: Да это же реально жестко, красавчик просто!!

Денис: Петровский Мартинес.

Bogdan: Против Ингульца до серии пенальти не дотягиваем.

Victor673256ua: Неплохое достижение. Специалист по отражению пенальти.

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Ингулец - Карпаты Ингулец Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Алексей Паламарчук Бруниньо
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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