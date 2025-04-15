Алексей Паламарчук установил рекорд УПЛ. Реакция болельщиков

В поединке 24-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Карпатами» Алексей Паламарчук установил рекорд УПЛ. Голкипер «Ингульца» отразил шестой пенальти подряд.

Паламарчук справился с ударом бразильского легионера «Карпат» Бруниньо. Примечательно, что пенальти назначили за фол самого Паламарчука.

«Ингулец» ведет борьбу за выживание в УПЛ. Интерес к Паламарчуку уже проявляют другие клубы.

Вадим: В первой лиге еще проще отбивать будет.

Артур: Думаю его выкупит Полесье или Шахтер!

Богдан Тимчук: Думаю, что даже если Ингулец вылетит в Первую Лигу, его точно приобретет какой-нибудь середняк УПЛ.

metallord: Да это же реально жестко, красавчик просто!!

Денис: Петровский Мартинес.

Bogdan: Против Ингульца до серии пенальти не дотягиваем.

Victor673256ua: Неплохое достижение. Специалист по отражению пенальти.