Алексей Паламарчук установил рекорд УПЛ. Реакция болельщиков
Голкипер «Ингульца отбил шестой пенальти подряд
В поединке 24-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Карпатами» Алексей Паламарчук установил рекорд УПЛ. Голкипер «Ингульца» отразил шестой пенальти подряд.
Паламарчук справился с ударом бразильского легионера «Карпат» Бруниньо. Примечательно, что пенальти назначили за фол самого Паламарчука.
«Ингулец» ведет борьбу за выживание в УПЛ. Интерес к Паламарчуку уже проявляют другие клубы.
Вадим: В первой лиге еще проще отбивать будет.
Артур: Думаю его выкупит Полесье или Шахтер!
Богдан Тимчук: Думаю, что даже если Ингулец вылетит в Первую Лигу, его точно приобретет какой-нибудь середняк УПЛ.
metallord: Да это же реально жестко, красавчик просто!!
Денис: Петровский Мартинес.
Bogdan: Против Ингульца до серии пенальти не дотягиваем.
Victor673256ua: Неплохое достижение. Специалист по отражению пенальти.
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