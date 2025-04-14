Паламарчук, выиграв шестую кряду пенальтийскую дуэль, побил рекорд Ризныка
Голкипер «Ингульца» установил новый рекорд УПЛ
В матче с «Карпатами» (1:2) 33-летний голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук выиграл шестую кряду дуэль один на один. И тем самым побил рекорд чемпионатов Украины, принадлежавший Дмитрию Ризныку. В 9-м туре Алексей отразил удар с «точки» Игора Невеса из «Карпат», в 10-м – Шоты Ноникашвили из ЛНЗ, в 11-м – Александра Филиппова из «Александрии», в 14-м – Георгия Судакова из «Шахтера», в 15-м – полтавчанина Александра Скляра, а в 24-м – бразильца зелено-белых Брунинью.
К слову, Паламарчук стал автором еще одного рекорда УПЛ – по числу парированных пенальти за сезон. Отразив в нынешнем чемпионате 6 ударов с 11-метровой отметки из 7, он превзошел достижение Евгения Волынца и Богдана Сарнавского.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Вратари, парировавшие наибольшее количество пенальти за сезон
|
ОП
|
Вратарь
|
Клуб
|
Сезон
|
6 из 7
|
Алексей ПАЛАМАРЧУК
|
Ингулец
|
2024/25
|
5 из 8
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос
|
2020/21
|
5 из 11
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Львов
|
2019/20
|
4 из 5
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Ворскла
|
2021/22
|
4 из 6
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Заря
|
2011/12
|
4 из 9
|
Юрий МАЛЫГИН
|
Заря
|
1995/96
|
4 из 11
|
Валерий ВОРОБЬЕВ
|
Кривбасс
|
1993/94
ОП - отраженные пенальти.
Вратари, выигравшие четыре пенальтийские дуэли подряд в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Вратарь
|
Клуб
|
Дата
|
Кто бил
|
Матч
|
Счет
|
6
|
Алексей ПАЛАМАРЧУК
|
Ингулец
|
04.10.2024
|
ИГОР НЕВЕС
|
Карпаты (г)
|
0:0
|
|
|
|
20.10.2024
|
Шота НОНИКАШВИЛИ
|
ЛНЗ (г)
|
0:2
|
|
|
|
26.10.2024
|
Александр ФИЛИППОВ
|
Александрия (г)
|
1:2
|
|
|
|
23.11.2024
|
Георгий СУДАКОВ
|
Шахтер (г)
|
0:6
|
|
|
|
29.11.2024
|
Александр СКЛЯР
|
Ворскла (г)
|
3:0
|
|
|
|
14.04.2025
|
БРУНИНЬЮ
|
Карпаты (д)
|
1:2
|
5
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Ворскла
|
14.08.2021
|
Михаил СЕРГИЙЧУК*
|
Верес (г)
|
1:1
|
|
|
|
20.08.2021
|
Юрий БАТЮШИН
|
Металлист 1925 (д)
|
2:0
|
|
|
|
24.09.2021
|
Вячеслав ЧУРКО
|
Колос (г)
|
1:0
|
|
|
|
27.11.2021
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1 (г)
|
1:5
|
|
|
|
04.12.2021
|
Юрий КЛИМЧУК
|
Рух (г)
|
0:0
|
4
|
Валерий ВОРОБЬЕВ
|
Кривбасс
|
03.04.1994
|
Александр ПРИЗЕТКО
|
Динамо (г)
|
0:3
|
|
|
|
03.04.1994
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
Динамо (г)
|
0:3
|
|
|
|
16.04.1994
|
Александр ПЕТРИК**
|
Металлург З (г)
|
1:1
|
|
|
|
15.05.1994
|
Игорь ВОЛКОВ
|
Таврия (г)
|
0:2
|
4
|
Виталий ПОСТРАНСКИЙ
|
Ворскла
|
26.10.2002
|
Вячеслав ТЕРЕЩЕНКО
|
Оболонь (д)
|
0:0
|
|
|
|
09.05.2004
|
Сеад САЛАХОВИЧ
|
Кривбасс (г)
|
1:3
|
|
|
|
25.05.2004
|
Урош МИЛОСАВЛЕВИЧ
|
Волынь (д)
|
2:2
|
|
|
|
07.11.2004
|
Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ
|
Металлург Д (г)
|
0:2
|
4
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Заря
|
13.08.2011
|
Андрей ТКАЧУК
|
Карпаты (г)
|
1:2
|
|
|
|
27.08.2011
|
Младен БАРТУЛОВИЧ
|
Кривбасс (г)
|
1:2
|
|
|
|
17.09.2011
|
Алексей ПОЛЯНСКИЙ
|
Ильичевец (г)
|
1:1
|
|
|
|
25.09.2011
|
Лучан БУРДУЖАН
|
Черноморец (д)
|
0:2
|
4
|
Рустам ХУДЖАМОВ
|
Ильичевец
|
03.03.2012
|
Лучан БУРДУЖАН *
|
Черноморец (г)
|
0:1
|
|
|
|
12.08.2012
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д (д)
|
0:1
|
|
|
|
17.09.2012
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д (г)
|
0:0
|
|
|
|
12.04.2013
|
Рамон ЛОПЕС*
|
Волынь (г)
|
2:0
|
4
|
Александр КЕМКИН
|
Минай
|
31.03.2024
|
Кирилл КОВАЛЕЦ**
|
Александрия (д)
|
2:2
|
|
|
|
06.05.2024
|
Дмитрий ШАСТАЛ
|
Верес (г)
|
1:3
|
|
|
|
11.05.2024
|
ФЕЛИПЕ РОДРИГЕС
|
Ворскла (г)
|
3:2
|
|
|
Карпаты
|
11.08.2024
|
Максим ЛУНЕВ
|
Кривбасс (д)
|
3:0
* штанга (перекладина); ** мимо (выше) ворот.
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