Паламарчук, выиграв шестую кряду пенальтийскую дуэль, побил рекорд Ризныка

В матче с «Карпатами» (1:2) 33-летний голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук выиграл шестую кряду дуэль один на один. И тем самым побил рекорд чемпионатов Украины, принадлежавший Дмитрию Ризныку. В 9-м туре Алексей отразил удар с «точки» Игора Невеса из «Карпат», в 10-м – Шоты Ноникашвили из ЛНЗ, в 11-м – Александра Филиппова из «Александрии», в 14-м – Георгия Судакова из «Шахтера», в 15-м – полтавчанина Александра Скляра, а в 24-м – бразильца зелено-белых Брунинью.

К слову, Паламарчук стал автором еще одного рекорда УПЛ – по числу парированных пенальти за сезон. Отразив в нынешнем чемпионате 6 ударов с 11-метровой отметки из 7, он превзошел достижение Евгения Волынца и Богдана Сарнавского.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, парировавшие наибольшее количество пенальти за сезон

ОП Вратарь Клуб Сезон 6 из 7 Алексей ПАЛАМАРЧУК Ингулец 2024/25 5 из 8 Евгений ВОЛЫНЕЦ Колос 2020/21 5 из 11 Богдан САРНАВСКИЙ Львов 2019/20 4 из 5 Дмитрий РИЗНЫК Ворскла 2021/22 4 из 6 Игорь ШУХОВЦЕВ Заря 2011/12 4 из 9 Юрий МАЛЫГИН Заря 1995/96 4 из 11 Валерий ВОРОБЬЕВ Кривбасс 1993/94

ОП - отраженные пенальти.

Вратари, выигравшие четыре пенальтийские дуэли подряд в чемпионатах Украины

Серия Вратарь Клуб Дата Кто бил Матч Счет 6 Алексей ПАЛАМАРЧУК Ингулец 04.10.2024 ИГОР НЕВЕС Карпаты (г) 0:0 20.10.2024 Шота НОНИКАШВИЛИ ЛНЗ (г) 0:2 26.10.2024 Александр ФИЛИППОВ Александрия (г) 1:2 23.11.2024 Георгий СУДАКОВ Шахтер (г) 0:6 29.11.2024 Александр СКЛЯР Ворскла (г) 3:0 14.04.2025 БРУНИНЬЮ Карпаты (д) 1:2 5 Дмитрий РИЗНЫК Ворскла 14.08.2021 Михаил СЕРГИЙЧУК* Верес (г) 1:1 20.08.2021 Юрий БАТЮШИН Металлист 1925 (д) 2:0 24.09.2021 Вячеслав ЧУРКО Колос (г) 1:0 27.11.2021 Артем ДОВБИК Днепр-1 (г) 1:5 04.12.2021 Юрий КЛИМЧУК Рух (г) 0:0 4 Валерий ВОРОБЬЕВ Кривбасс 03.04.1994 Александр ПРИЗЕТКО Динамо (г) 0:3 03.04.1994 Виктор ЛЕОНЕНКО Динамо (г) 0:3 16.04.1994 Александр ПЕТРИК** Металлург З (г) 1:1 15.05.1994 Игорь ВОЛКОВ Таврия (г) 0:2 4 Виталий ПОСТРАНСКИЙ Ворскла 26.10.2002 Вячеслав ТЕРЕЩЕНКО Оболонь (д) 0:0 09.05.2004 Сеад САЛАХОВИЧ Кривбасс (г) 1:3 25.05.2004 Урош МИЛОСАВЛЕВИЧ Волынь (д) 2:2 07.11.2004 Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ Металлург Д (г) 0:2 4 Игорь ШУХОВЦЕВ Заря 13.08.2011 Андрей ТКАЧУК Карпаты (г) 1:2 27.08.2011 Младен БАРТУЛОВИЧ Кривбасс (г) 1:2 17.09.2011 Алексей ПОЛЯНСКИЙ Ильичевец (г) 1:1 25.09.2011 Лучан БУРДУЖАН Черноморец (д) 0:2 4 Рустам ХУДЖАМОВ Ильичевец 03.03.2012 Лучан БУРДУЖАН * Черноморец (г) 0:1 12.08.2012 ЖУНИОР МОРАЕС Металлург Д (д) 0:1 17.09.2012 ЖУНИОР МОРАЕС Металлург Д (г) 0:0 12.04.2013 Рамон ЛОПЕС* Волынь (г) 2:0 4 Александр КЕМКИН Минай 31.03.2024 Кирилл КОВАЛЕЦ** Александрия (д) 2:2 06.05.2024 Дмитрий ШАСТАЛ Верес (г) 1:3 11.05.2024 ФЕЛИПЕ РОДРИГЕС Ворскла (г) 3:2 Карпаты 11.08.2024 Максим ЛУНЕВ Кривбасс (д) 3:0

* штанга (перекладина); ** мимо (выше) ворот.