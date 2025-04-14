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  4. Паламарчук, выиграв шестую кряду пенальтийскую дуэль, побил рекорд Ризныка
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 18:24 |
408
0

Паламарчук, выиграв шестую кряду пенальтийскую дуэль, побил рекорд Ризныка

Голкипер «Ингульца» установил новый рекорд УПЛ

14 апреля 2025, 18:24 |
408
0
Паламарчук, выиграв шестую кряду пенальтийскую дуэль, побил рекорд Ризныка
ФК Карпаты

В матче с «Карпатами» (1:2) 33-летний голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук выиграл шестую кряду дуэль один на один. И тем самым побил рекорд чемпионатов Украины, принадлежавший Дмитрию Ризныку. В 9-м туре Алексей отразил удар с «точки» Игора Невеса из «Карпат», в 10-м – Шоты Ноникашвили из ЛНЗ, в 11-м – Александра Филиппова из «Александрии», в 14-м – Георгия Судакова из «Шахтера», в 15-м – полтавчанина Александра Скляра, а в 24-м – бразильца зелено-белых Брунинью.

К слову, Паламарчук стал автором еще одного рекорда УПЛ – по числу парированных пенальти за сезон. Отразив в нынешнем чемпионате 6 ударов с 11-метровой отметки из 7, он превзошел достижение Евгения Волынца и Богдана Сарнавского.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, парировавшие наибольшее количество пенальти за сезон

ОП

Вратарь

Клуб

Сезон

6 из 7

Алексей ПАЛАМАРЧУК

Ингулец

2024/25

5 из 8

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Колос

2020/21

5 из 11

Богдан САРНАВСКИЙ

Львов

2019/20

4 из 5

Дмитрий РИЗНЫК

Ворскла

2021/22

4 из 6

Игорь ШУХОВЦЕВ

Заря

2011/12

4 из 9

Юрий МАЛЫГИН

Заря

1995/96

4 из 11

Валерий ВОРОБЬЕВ

Кривбасс

1993/94

ОП - отраженные пенальти.

Вратари, выигравшие четыре пенальтийские дуэли подряд в чемпионатах Украины

Серия

Вратарь

Клуб

Дата

Кто бил

Матч

Счет

6

Алексей ПАЛАМАРЧУК

Ингулец

04.10.2024

ИГОР НЕВЕС

Карпаты (г)

0:0

20.10.2024

Шота НОНИКАШВИЛИ

ЛНЗ (г)

0:2

26.10.2024

Александр ФИЛИППОВ

Александрия (г)

1:2

23.11.2024

Георгий СУДАКОВ

Шахтер (г)

0:6

29.11.2024

Александр СКЛЯР

Ворскла (г)

3:0

14.04.2025

БРУНИНЬЮ

Карпаты (д)

1:2

5

Дмитрий РИЗНЫК

Ворскла

14.08.2021

Михаил СЕРГИЙЧУК*

Верес (г)

1:1

20.08.2021

Юрий БАТЮШИН

Металлист 1925 (д)

2:0

24.09.2021

Вячеслав ЧУРКО

Колос (г)

1:0

27.11.2021

Артем ДОВБИК

Днепр-1 (г)

1:5

04.12.2021

Юрий КЛИМЧУК

Рух (г)

0:0

4

Валерий ВОРОБЬЕВ

Кривбасс

03.04.1994

Александр ПРИЗЕТКО

Динамо (г)

0:3

03.04.1994

Виктор ЛЕОНЕНКО

Динамо (г)

0:3

16.04.1994

Александр ПЕТРИК**

Металлург З (г)

1:1

15.05.1994

Игорь ВОЛКОВ

Таврия (г)

0:2

4

Виталий ПОСТРАНСКИЙ

Ворскла

26.10.2002

Вячеслав ТЕРЕЩЕНКО

Оболонь (д)

0:0

09.05.2004

Сеад САЛАХОВИЧ

Кривбасс (г)

1:3

25.05.2004

Урош МИЛОСАВЛЕВИЧ

Волынь (д)

2:2

07.11.2004

Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ

Металлург Д (г)

0:2

4

Игорь ШУХОВЦЕВ

Заря

13.08.2011

Андрей ТКАЧУК

Карпаты (г)

1:2

27.08.2011

Младен БАРТУЛОВИЧ

Кривбасс (г)

1:2

17.09.2011

Алексей ПОЛЯНСКИЙ

Ильичевец (г)

1:1

25.09.2011

Лучан БУРДУЖАН

Черноморец (д)

0:2

4

Рустам ХУДЖАМОВ

Ильичевец

03.03.2012

Лучан БУРДУЖАН *

Черноморец (г)

0:1

12.08.2012

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д (д)

0:1

17.09.2012

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д (г)

0:0

12.04.2013

Рамон ЛОПЕС*

Волынь (г)

2:0

4

Александр КЕМКИН

Минай

31.03.2024

Кирилл КОВАЛЕЦ**

Александрия (д)

2:2

06.05.2024

Дмитрий ШАСТАЛ

Верес (г)

1:3

11.05.2024

ФЕЛИПЕ РОДРИГЕС

Ворскла (г)

3:2

Карпаты

11.08.2024

Максим ЛУНЕВ

Кривбасс (д)

3:0

* штанга (перекладина); ** мимо (выше) ворот.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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