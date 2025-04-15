Повысил голос. Анчелотти выдвинул требование игрокам Реала перед матчем ЛЧ

16 апреля состоится второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал».

В первом поединке подопечные Микеля Артеты разгромили соперника со счетом 3:0. Испанская пресса сообщила, что главный тренер испанского клуба Карло Анчелотти решительно настроен на камбэк накануне ответного противостояния.

В понедельник во время тренировки итальянский специалист собрал всех игроков и повысил голос, чтобы произнести мотивационную речь. Анчелотти потребовал от своих подопечных отдать все силы на поле, чтобы одержать нужную победу.

«Цель этой беседы – потребовать от каждого целеустремленности и дополнительных усилий, чтобы совершить чудо и выйти в полуфинал Лиги чемпионов», – сообщила пресса.

Поединок «Реал» – «Арсенал» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.