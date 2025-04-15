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Испания
15 апреля 2025, 10:33 |
615
1

Повысил голос. Анчелотти выдвинул требование игрокам Реала перед матчем ЛЧ

Наставник мадридского клуба решительно настроен на камбэк

15 апреля 2025, 10:33 |
615
1
Повысил голос. Анчелотти выдвинул требование игрокам Реала перед матчем ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

16 апреля состоится второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал».

В первом поединке подопечные Микеля Артеты разгромили соперника со счетом 3:0. Испанская пресса сообщила, что главный тренер испанского клуба Карло Анчелотти решительно настроен на камбэк накануне ответного противостояния.

В понедельник во время тренировки итальянский специалист собрал всех игроков и повысил голос, чтобы произнести мотивационную речь. Анчелотти потребовал от своих подопечных отдать все силы на поле, чтобы одержать нужную победу.

«Цель этой беседы – потребовать от каждого целеустремленности и дополнительных усилий, чтобы совершить чудо и выйти в полуфинал Лиги чемпионов», – сообщила пресса.

Поединок «Реал» – «Арсенал» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Арсенал Лондон Реал - Арсенал Карло Анчелотти
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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Mark4854590
Матч у будь-якому разі має бути цікавим. Навіть якщо Арсенал заб'є першим
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