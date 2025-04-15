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  4. В Байере заявили, что будут болеть за Реал в Лиге чемпионов. Причина удивит
Лига чемпионов
15 апреля 2025, 09:22 |
1712
0

В Байере заявили, что будут болеть за Реал в Лиге чемпионов. Причина удивит

Немецкий клуб не хочет терять главного тренера Хаби Алонсо

15 апреля 2025, 09:22 |
1712
0
В Байере заявили, что будут болеть за Реал в Лиге чемпионов. Причина удивит
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал» (0:3 в первом поединке).

Генеральный директор немецкого «Байера» Фернандо Карро заявил, что его клуб будет болеть за испанский коллектив. В Леверкузене хотят сохранить нынешнего тренера Хаби Алонсо, который в следующем сезоне может перейти как раз в «Реал».

Именно по этой причине Карро желает мадридскому клубу и особенно Карло Анчелотти успешных результатов в этой кампании, чтобы руководство «сливочных» не боролось за Анчелотти.

«Честно говоря, я бы предпочел, чтобы «Реал» убедительно обыграл «Арсенал» и чтобы тренером остался Анчелотти. У нас хорошие отношения с Хаби, он чувствует себя очень комфортно, мы планируем следующий сезон с Алонсо, поэтому желаем победы «Реалу», – неожиданно заявил Карро.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Арсенал Лондон Реал - Арсенал Байер Хаби Алонсо Карло Анчелотти отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: Footmercato
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