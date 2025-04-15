В Байере заявили, что будут болеть за Реал в Лиге чемпионов. Причина удивит

16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал» (0:3 в первом поединке).

Генеральный директор немецкого «Байера» Фернандо Карро заявил, что его клуб будет болеть за испанский коллектив. В Леверкузене хотят сохранить нынешнего тренера Хаби Алонсо, который в следующем сезоне может перейти как раз в «Реал».

Именно по этой причине Карро желает мадридскому клубу и особенно Карло Анчелотти успешных результатов в этой кампании, чтобы руководство «сливочных» не боролось за Анчелотти.

«Честно говоря, я бы предпочел, чтобы «Реал» убедительно обыграл «Арсенал» и чтобы тренером остался Анчелотти. У нас хорошие отношения с Хаби, он чувствует себя очень комфортно, мы планируем следующий сезон с Алонсо, поэтому желаем победы «Реалу», – неожиданно заявил Карро.