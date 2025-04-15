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Лига чемпионов
15 апреля 2025, 10:56 | Обновлено 15 апреля 2025, 10:58
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0

Усман ДЕМБЕЛЕ: «Считаю себя одним из ключевых игроков в команде»

Французский футболист прокомментировал предстоящую игру с «Астон Виллой»

15 апреля 2025, 10:56 | Обновлено 15 апреля 2025, 10:58
15
0
Усман ДЕМБЕЛЕ: «Считаю себя одним из ключевых игроков в команде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Вингер французского ПСЖ Усман Дембеле высказался по поводу второго поединка с «Астон Виллой» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команд на «Парк де Пренс» ознаменовалась триумфом столичного клуба Франции – 3:1.

«Я считаю себя одним из ключевых игроков в команде, но я остался таким же, как всегда. Я просто стараюсь делать то, что умею и быть примером для молодых игроков. Быть решающим двигателем – это моя цель: то ли забить гол, то ли отдать голевую передачу. Больше всего меня мотивирует выигрывать командные трофеи. Мне очень нравится играть в этой команде.

Против «Астон Виллы» мы не собираемся менять нашу игру. Мы приехали сюда, чтобы победить, и это наша цель. Мы знаем, что будет напряженная атмосфера, но у нас тоже есть наши болельщики, которые будут нас поддерживать. Мы отбросим атмосферу и сосредоточимся на матче.

У нашей команды очень сильный характер, она не сдается до последней минуты. Независимо от происходящего во время матча тренер говорит нам всегда верить. Независимо от того, молодые игроки или старшие, мы отдаем все до последней минуты, чтобы переломить ситуацию. Я думаю, что это одна из наших сильных сторон.

Мы ожидаем, что «Астон Вилла» будет интенсивно прессинговать. Им придется атаковать. Со своей стороны мы будем играть в свою игру до конца и сделаем все, чтобы выиграть этот матч.

ПСЖ – это действительно та команда, которая атакует и защищается одновременно. Тренер постоянно напоминал нам, нападающим, что если мы не будем защищаться, то потеряем свое место в команде. Я думаю, что это хорошо, и сейчас это приносит свои плоды», – сказал Дембеле.

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Астон Вилла ПСЖ Лига чемпионов Астон Вилла - ПСЖ Усман Дембеле
Андрей Витренко Источник: ФК ПСЖ
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