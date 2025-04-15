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Лига чемпионов
15 апреля 2025, 03:25 | Обновлено 15 апреля 2025, 03:34
88
0

Луис ЭНРИКЕ: «ПСЖ готов выиграть трофей»

Для начала французам надо пройти «Астон Виллу»

15 апреля 2025, 03:25 | Обновлено 15 апреля 2025, 03:34
88
0
Луис ЭНРИКЕ: «ПСЖ готов выиграть трофей»
UEFA.com. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал готовность команды к ответному матчу с «Астон Виллой» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«У нас есть задачи, и мы хотим их решить. Перед нами не простой соперник, но наша цель – победа. Всегда хочется выигрывать, а тем более на таких стадионах, как «Вилла Парк». Играть в гостях для нас – дополнительная мотивация.

Мы фавориты после домашней победы? Нельзя так говорить, ведь многие те команды, которым пророчили победу, уже покинули турнир. У нас есть преимущество, ведь мы выиграли первый матч, но знаем, что еще ничего не гарантировали. Надо показать хороший уровень, который будет достоин полуфинала.

Думаю, что в некоторых моментах придется терпеть. Но мы готовы к любому развитию событий. Лига чемпионов тем и интересна, что это зрелищный турнир. Не буду скрывать тот факт, что мы хотим выиграть трофей.

Уверен, что соперник будет играть высоко. Это стопроцентно. Нас ожидает очень интересный матч», – прокомментировал Энрике.

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Астон Вилла пресс-конференция ПСЖ Лига чемпионов Луис Энрике
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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