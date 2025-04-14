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Лига чемпионов
14 апреля 2025, 18:18 | Обновлено 14 апреля 2025, 19:20
182
0

Унаи ЭМЕРИ: «В игре с ПСЖ надо будет рисковать»

15 апреля в 22:00 по киевскому времени будет сыгран ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

14 апреля 2025, 18:18 | Обновлено 14 апреля 2025, 19:20
182
0
Унаи ЭМЕРИ: «В игре с ПСЖ надо будет рисковать»
uefa.com. Унаи Эмери

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал готовность команды к четвертьфинальному ответному матчу Лиги чемпионов против ПСЖ.

«Наша цель – играть четко по плану. Мы понимаем, что нас ждет. Когда мы играли против «Брюгге», то были готовы играть 120 минут. Думаю, что было бы хорошо перевести игру в экстра-таймы. Возможно, судьбу матча решат пенальти.

У меня есть понимание, как мы будем играть. Думаю, что, возможно, надо будет и рисковать. Что касается связки Уоткинс - Рэшфорд? Если будет время, мы ее попробуем. Рэшфорд уже играл на левой бровке, теперь надо бросить его в нападение, но это не точно, что в этой игре. Возможно, со временем.

В моей карьере есть опыт камбеков - как положительный, так и отрицательный. Однако сейчас мы пишем историю «Астон Виллы». В прошлом сезоне мы показали себя в Лиге конференций, а сейчас - в самом престижном турнире Европы. У этого клуба еще очень много хороших страниц.

Нас ожидает очень тяжелое противостояние. ПСЖ умеет играть на выезде. Надеемся на дополнительную мотивацию от болельщиков».

В первом матче ПСЖ одержал победу со счетом 3:1.

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Лига чемпионов Унаи Эмери Астон Вилла ПСЖ пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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