ГАГАРИН перед матчем с Динамо в УПЛ: «Это не люди – это звери»

Вице-президент криворожского «Кривбасса» Артем Гагарин отреагировал на террористическую атаку оккупантов на Кривой Рог из-за которой погибли многие украинские дети.

«Матч из Динамо – это тот случай, когда сама игра отошла на второй план. Невероятно сложный день. Первый домашний поединок после атаки извергов на Кривой Рог 4 апреля. Девять дней с момента трагедии. Все мнения были с семьями погибших и всеми, кто пострадал в результате этого теракта.

Кроме жертв событий 04.04, в этот день мы вспоминали семью Кулик, жизнь которой была навечно разрушена террористами 11 ноября 2024 года. Тогда рашистская ракета унесла жизни Елены Кулик, 10-летнего Кирилла Кулика, его брата Демида и двухмесячной сестры Ульяны. В преддверии этой игры прошел матч памяти, в котором сыграли представители двух школ города: Академии «Кривбасса» и ДЮСШ №1 «Кривбасс 84». Именно в последней занимался Кирилл Кулик. На самой игре первый символический удар исполнил отец Максим Кулик – единственный выживший…

В день игры на Трибуне Героев стадиона «Горняк» появилась фигура юного футболиста и болельщика «красно-белых» Кирилла Кулика. Невозможно передать словами боль и отчаяние родственников погибшей семьи, которые были на матче и перед Трибуной Героев, на которой теперь навсегда будет фигура Кирилла. Это напоминание каждому, кто наш главный враг. Наша русофобия недостаточна! Это изверги! Звери, которые пришли с войной на нашу землю и в наши дома. Вечная память всем, чью жизнь унесла страна 404», – написал Гагарин.

«Динамо» комфортно обыграло «Кривбасс» в тяжелом матче 24 тура Украинской Премьер-лиги (2:0).