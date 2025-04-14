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Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 18:31 |
1602
0

«Знает, как никто другой». В Кривбассе поблагодарили лидера Динамо. Почему?

Артем Гагарин обратился к Александру Пихаленку

14 апреля 2025, 18:31 |
1602
0
«Знает, как никто другой». В Кривбассе поблагодарили лидера Динамо. Почему?
Instagram. Гагарин и Пихаленок

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин поблагодарил полузащитника киевского «Динамо» Александра Пихаленка, который заявил, что стоит проводить матчи в Кривом Роге.

«Поблагодарил после игры лично и хочу сделать это еще раз публично. По окончании игры с «Динамо» я подошел к полузащитнику киевского клуба Александру Пихаленку, чтобы выразить благодарность за поддержку нашего города после произошедшей 04.04 трагедии.

В интервью накануне матча Александр выразил соболезнования всем пострадавшим в результате атаки страны-агрессора и отметил важность проведения матчей в Кривом Роге.

После начала полномасштабного вторжения Александр защищал цвета «Днепра-1» и потому, как никто другой, знает ситуацию в регионе. Для всех нас футбол сейчас – это больше, чем просто игра», – написал Гагарин.

На нашем сайте доступен обзор матча «Кривбасс» – «Динамо», в котором киевляне одержали тяжелую победу.

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Александр Пихаленок Артем Гагарин Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев Кривбасс - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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