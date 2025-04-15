Андрей АНИЩЕНКО: «Голов могло быть гораздо больше»

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Кудровка» – «Металлист». Поединок закончился вничью 1:1. Впечатлениями о матче поделился главный тренер «Металлиста» Андрей Анищенко.

– Считаю, что сегодня получилась очень тактическая игра со стороны обеих команд. Было много перемещений, много борьбы. Пожалуй, для болельщиков это было не очень интересно, но все же обе команды ставили результат выше, чем красивый рисунок игры. Турнирная ситуация к этому побуждает.

– Если сосчитать моменты, то два момента у «Металлиста» в начале игры, а во втором тайме была еще и стойкая. Можно ли сказать, что вы превзошли соперника по моментам?

– Если брать чистую статистику, возможно, и так. Однако соперник имел большое количество стандартных положений, и это создавало значительное напряжение для нашей обороны. Но у нас были качественные подходы. Если бы мы лучше распоряжались мячом перед последним пасом, то голов могло быть гораздо больше. А так – есть то, что имеем.

– Как оцените ваших главных звезд, сборников Вернаттуса и Дигтяря?

– От этих игроков ждем гораздо большего качества и большей отдачи в целом. Если футболисты позиционируют себя как лидеры команды, невзирая на возраст, они должны подтверждать это непосредственно на футбольном поле.

– Согласитесь, что команда немного страдала в конце матча, потому что не было возможности усилить игру заменами?

– Если команда соперника усилила игру за счет замен, то у нас, к сожалению, очень короткая скамья запасных. Поэтому ребятам пришлось многое терпеть и, можно сказать, страдать. Это привело к такому результату, который можно считать хорошим.

– Стоит ли ожидать возвращения кого-то из травмированных игроков в ближайшее время?

– Пока трудно сказать, потому что в каждой игре мы кого-то, напротив, теряем. Сегодня также есть красная карточка, некоторые игроки получили повреждения. Надеемся, что кто-то из футболистов в ближайшие дни сможет вернуться к нам из лазарета. Надо немного времени, может, день-два, тогда можно сказать более оптимистично.

– Последний вопрос об удалении Виталия Федорова. Уже и компенсированное время истекало. Как относитесь к этому фолу?

– Пожалуй, это было необязательно. Конечно, эмоции сыграли свою роль. Может быть, он хотел сорвать атаку, чтобы выиграть время.

– Он мог забыть, что уже имеет желтую карточку?

– Думаю, с таким опытом он не забыл. Возможно, сознательно шел на этот фол, рассчитывая, что лучше потерять немного времени даже за счет удаления. Но это футбол – здесь все не предвидишь.