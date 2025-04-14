Кудровка – Металлист – 1:1. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор
«Кудровка» прервала победную серию «Металлиста»
В чемпионской группе Первой лиги в субботу, 12 апреля, состоялся матч «Кудровка» – «Металлист». Поединок закончился вничью 1:1.
«Кудровка» открыла счет на 15-й минуте матча. Автором забитого гола стал Артур Думанюк.
«Металлист» отыгрался перед перерывом благодаря точному удару Евгения Исаенко. Ничейный счет сохранился до конца поединка.
Первая лига Украины. Чемпионская группа.12 апреля
«Кудровка» – «Металлист» – 1:1
Гол: Думанюк, 15 – Исаенко, 44
Удаление: Федоров, 90+4.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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