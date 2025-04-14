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  4. Кудровка – Металлист – 1:1. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор
Украина. Первая лига
14 апреля 2025, 17:57 |
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0

Кудровка – Металлист – 1:1. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор

«Кудровка» прервала победную серию «Металлиста»

14 апреля 2025, 17:57 |
50
0
Кудровка – Металлист – 1:1. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор
ФК Металлист

В чемпионской группе Первой лиги в субботу, 12 апреля, состоялся матч «Кудровка» – «Металлист». Поединок закончился вничью 1:1.

«Кудровка» открыла счет на 15-й минуте матча. Автором забитого гола стал Артур Думанюк.

«Металлист» отыгрался перед перерывом благодаря точному удару Евгения Исаенко. Ничейный счет сохранился до конца поединка.

Первая лига Украины. Чемпионская группа.12 апреля

«Кудровка» – «Металлист» – 1:1

Гол: Думанюк, 15 – Исаенко, 44

Удаление: Федоров, 90+4.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Кудровка Металлист Харьков чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор Евгений Исаенко Артур Думанюк
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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