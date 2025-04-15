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  4. Суркис определился с судьбой ветерана Динамо. Он может оказаться в Шахтере
Украина. Премьер лига
15 апреля 2025, 19:57 |
854
0

Суркис определился с судьбой ветерана Динамо. Он может оказаться в Шахтере

Александр Караваев, вроде бы, продлит контракт с «Динамо»

15 апреля 2025, 19:57 |
854
0
Суркис определился с судьбой ветерана Динамо. Он может оказаться в Шахтере
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Руководство киевского «Динамо» планирует продлить контракт с защитником «бело-синих» Александром Караваевым. Об этом сказал Игорь Бурбас.

По информации источника, Игорь Суркис начал переговоры с представителями футболиста. Ожидается, что соглашение между «Динамо» и Караваевым будет продлено на год – до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 60 турнирных баллов после 24 сыгранных матчей.

Ранее украинские источники писали, что интерес к ветерану «Динамо» проявляет донецкий «Шахтер», воспитанником которого и является Караваев.

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Александр Караваев Динамо Киев Шахтер Донецк трансферы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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