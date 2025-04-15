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  4. ВИДЕО. Месси не помог. Интер Майами и Чикаго сильнейшего не определили
Major League Soccer
15 апреля 2025, 09:05 |
105
0

ВИДЕО. Месси не помог. Интер Майами и Чикаго сильнейшего не определили

Аргентинец провел на поле весь матч, но голевыми действиями не отметился

15 апреля 2025, 09:05 |
105
0
ВИДЕО. Месси не помог. Интер Майами и Чикаго сильнейшего не определили
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

13 апреля состоялся матч восьмого тура MLS, в котором встретились «Чикаго» и «Интер Майами». Команды не сумели определить сильнейшего, поединок завершился со счетом 0:0.

В составе «Интер Майами» с первых минут на поле вышли Луис Суарес и Лионель Месси, однако они не сумели отметиться результативными действиями.

«Чикаго» набрал 12 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Интер Майами» разместился на четвертой позиции, в активе клуба – 15 очков.

Major League Soccer, 8-й тур. 13 апреля

Чикаго Интер Майами 0:0

Видеообзор матча:

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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Чикаго Файр Лионель Месси Луис Суарес видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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