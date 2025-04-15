ВИДЕО. Месси не помог. Интер Майами и Чикаго сильнейшего не определили

13 апреля состоялся матч восьмого тура MLS, в котором встретились «Чикаго» и «Интер Майами». Команды не сумели определить сильнейшего, поединок завершился со счетом 0:0.

В составе «Интер Майами» с первых минут на поле вышли Луис Суарес и Лионель Месси, однако они не сумели отметиться результативными действиями.

«Чикаго» набрал 12 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Интер Майами» разместился на четвертой позиции, в активе клуба – 15 очков.

Major League Soccer, 8-й тур. 13 апреля

Чикаго – Интер Майами – 0:0

Видеообзор матча: