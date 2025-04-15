Вечер Лиги чемпионов. В битвах грандов будут определены полуфиналисты

Вечером 15 и 16 апреля состоятся ответные поединки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

За два дня пройдут 4 ярких поединка ЛЧ в Бирмингеме, Дортмунде, Милане и Мадриде.

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15 апреля немецкая Боруссию Дортмунд будет принимать испанскую Барселону. Каталонская команда имеет большой перевес после первой домашней игры (4:0).

Также болельщики в Бирмингеме увидят матч, в котором английская Астон Вилла сыграет с французским ПСЖ. Хозяевам поля будет непросто отыграться после гостевого поражения (1:3).

16 апреля испанский Реал с украинским голкипером Андреем Луниным дома сыграет против лондонского Арсенала, за который выступает украинский защитник Александр Зинченко. Неделей ранее канониры устроили разгром в первой игре против галактикос (3:0).

В этот же вечер итальянский Интер будет в Милане принимать немецкую Баварию, имея гандикап в один мяч (2:1).

Полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/4 финала. Ответные матчи

15 апреля

22:00. Астон Вилла (Англия) – ПСЖ (Франция) [первый матч – 1:3]

22:00. Боруссия Д (Германия) – Барселона (Испания) [первый матч – 0:4]

16 апреля

22:00. Интер (Италия) – Бавария (Германия) [первый матч – 2:1]

22:00. Реал Мадрид (Испания) – Арсенал (Англия) [первый матч – 0:3]

Пары 1/4 финала

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