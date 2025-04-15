Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вечер Лиги чемпионов. В битвах грандов будут определены полуфиналисты
Лига чемпионов
15 апреля 2025, 19:05 | Обновлено 15 апреля 2025, 19:17
524
1

Вечер Лиги чемпионов. В битвах грандов будут определены полуфиналисты

15 апреля зрителей ожидают яркие поединки в Бирмингеме и Дортмунде

15 апреля 2025, 19:05 | Обновлено 15 апреля 2025, 19:17
524
1
Вечер Лиги чемпионов. В битвах грандов будут определены полуфиналисты
Коллаж Sport.ua

Вечером 15 и 16 апреля состоятся ответные поединки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

За два дня пройдут 4 ярких поединка ЛЧ в Бирмингеме, Дортмунде, Милане и Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

15 апреля немецкая Боруссию Дортмунд будет принимать испанскую Барселону. Каталонская команда имеет большой перевес после первой домашней игры (4:0).

Также болельщики в Бирмингеме увидят матч, в котором английская Астон Вилла сыграет с французским ПСЖ. Хозяевам поля будет непросто отыграться после гостевого поражения (1:3).

16 апреля испанский Реал с украинским голкипером Андреем Луниным дома сыграет против лондонского Арсенала, за который выступает украинский защитник Александр Зинченко. Неделей ранее канониры устроили разгром в первой игре против галактикос (3:0).

В этот же вечер итальянский Интер будет в Милане принимать немецкую Баварию, имея гандикап в один мяч (2:1).

Полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/4 финала. Ответные матчи

15 апреля

  • 22:00. Астон Вилла (Англия) – ПСЖ (Франция) [первый матч – 1:3]
  • 22:00. Боруссия Д (Германия) – Барселона (Испания) [первый матч – 0:4]

16 апреля

  • 22:00. Интер (Италия) – Бавария (Германия) [первый матч – 2:1]
  • 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Арсенал (Англия) [первый матч – 0:3]

Пары 1/4 финала

Сетка плей-офф

Инфографика

По теме:
Барселона будет следить за звездным полузащитником на матче Реал – Арсенал
Экс-звезда Шахтера думает о завершении карьеры. Он ударно играет в Европе
«Хочет побеждать там». Отец звезды – про слухи о трансфере сына в Реал
Лига чемпионов статистические расклады Барселона Астон Вилла Боруссия Дортмунд Интер Милан Арсенал Лондон Бавария Реал Мадрид Александр Зинченко Андрей Лунин выбор редакции ПСЖ Астон Вилла - ПСЖ Боруссия Д - Барселона Интер - Бавария Реал - Арсенал
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
Бокс | 15 апреля 2025, 08:26 3
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»

Шоумен – о позиции Ломаченко и Александра

Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
Футбол | 14 апреля 2025, 20:14 20
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера

«Ювентус» хочет подписать украинца

Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Футбол | 14.04.2025, 19:57
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
«Это ненормально». В Италии жестко проехались по Довбику
Футбол | 15.04.2025, 19:28
«Это ненормально». В Италии жестко проехались по Довбику
«Это ненормально». В Италии жестко проехались по Довбику
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
Футбол | 15.04.2025, 13:18
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Liverpool-FС
Тримаємо кулаки за Арсенал та Астон Віллу а від Баварії чекаємо на камбек
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Отрасти себе яйца». Эдди Хирн резко обратился к чемпиону мира
«Отрасти себе яйца». Эдди Хирн резко обратился к чемпиону мира
14.04.2025, 14:04 1
Бокс
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
15.04.2025, 09:14 2
Бокс
Перес обратился к игрокам Реала перед 2-й игрой с Арсеналом. Дал обещание
Перес обратился к игрокам Реала перед 2-й игрой с Арсеналом. Дал обещание
14.04.2025, 12:18 2
Футбол
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
14.04.2025, 10:30 5
Футбол
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
13.04.2025, 21:46 8
Хоккей
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
14.04.2025, 13:25 8
Футбол
ВИДЕО. Впервые в истории снукера. Игрок сделал два максимума в одном матче
ВИДЕО. Впервые в истории снукера. Игрок сделал два максимума в одном матче
14.04.2025, 19:39 3
Снукер
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
14.04.2025, 11:51 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем