Вечер Лиги чемпионов. В битвах грандов будут определены полуфиналисты
15 апреля зрителей ожидают яркие поединки в Бирмингеме и Дортмунде
Вечером 15 и 16 апреля состоятся ответные поединки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.
За два дня пройдут 4 ярких поединка ЛЧ в Бирмингеме, Дортмунде, Милане и Мадриде.
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15 апреля немецкая Боруссию Дортмунд будет принимать испанскую Барселону. Каталонская команда имеет большой перевес после первой домашней игры (4:0).
Также болельщики в Бирмингеме увидят матч, в котором английская Астон Вилла сыграет с французским ПСЖ. Хозяевам поля будет непросто отыграться после гостевого поражения (1:3).
16 апреля испанский Реал с украинским голкипером Андреем Луниным дома сыграет против лондонского Арсенала, за который выступает украинский защитник Александр Зинченко. Неделей ранее канониры устроили разгром в первой игре против галактикос (3:0).
В этот же вечер итальянский Интер будет в Милане принимать немецкую Баварию, имея гандикап в один мяч (2:1).
Полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.
Лига чемпионов УЕФА 2024/25
1/4 финала. Ответные матчи
15 апреля
- 22:00. Астон Вилла (Англия) – ПСЖ (Франция) [первый матч – 1:3]
- 22:00. Боруссия Д (Германия) – Барселона (Испания) [первый матч – 0:4]
16 апреля
- 22:00. Интер (Италия) – Бавария (Германия) [первый матч – 2:1]
- 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Арсенал (Англия) [первый матч – 0:3]
Пары 1/4 финала
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