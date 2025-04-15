Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Д – Барселона
Лига чемпионов
15 апреля 2025, 07:23 | Обновлено 15 апреля 2025, 07:31
47
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Д – Барселона

15 апреля в 22:00 в Дортмунде пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

15 апреля 2025, 07:23 | Обновлено 15 апреля 2025, 07:31
47
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Д – Барселона
Коллаж Sport.ua

15 апреля в 22:00 состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

В Дортмунде на арене «Сигнал Идуна Парк» сыграют немецкая «Боруссия» Д и испанская «Барселона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На прошлой неделе Барселона получила гандикап в 4 мяча, выиграв домашний матч с разгромным счетом 4:0.

Каталонская команда близка к выходу в полуфинал на победителя противостояния между Баварией и Интером (1:2 в первом матче).

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Д – Барселона

Видеотрансляция матча доступна для просмотре с помощью видеосервиса MEGOGO

Боруссия Д – Барселона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Астон Вилла – ПСЖ. Прогноз и анонс на суперматч
Вместо Мудрика. Вингер Боруссии намерен присоединиться к Челси
Боруссия Д – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Боруссия Д - Барселона где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
Футбол | 14 апреля 2025, 13:25 6
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать

Между Джудом Беллингемом и Антонио Рюдигером произошло недоразумение на тренировке

Бингем и Магуайр выбыли. Итоги Q3 и пары 4-го раунда отбора к ЧМ по снукеру
Снукер | 15 апреля 2025, 06:47 0
Бингем и Магуайр выбыли. Итоги Q3 и пары 4-го раунда отбора к ЧМ по снукеру
Бингем и Магуайр выбыли. Итоги Q3 и пары 4-го раунда отбора к ЧМ по снукеру

В Шеффилде начинается последний раунд квалификации чемпионата мира

ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
Бокс | 14.04.2025, 09:16
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Футбол | 14.04.2025, 20:32
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Илья Забарный сыграл юбилейный матч за Борнмут
Футбол | 15.04.2025, 06:40
Илья Забарный сыграл юбилейный матч за Борнмут
Илья Забарный сыграл юбилейный матч за Борнмут
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
14.04.2025, 07:48
Бокс
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
14.04.2025, 20:14 19
Футбол
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
13.04.2025, 08:51 8
MMA
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
14.04.2025, 11:51 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
13.04.2025, 08:31 3
Футбол
КОНДРАТЮК: «У Усика недвижимость в Крыму. Они – убийцы, это позорно»
КОНДРАТЮК: «У Усика недвижимость в Крыму. Они – убийцы, это позорно»
14.04.2025, 23:59
Бокс
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
13.04.2025, 09:17 4
Бокс
Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Лацио – Рома
Стала известна оценка Довбика за матч Серии А Лацио – Рома
14.04.2025, 06:03 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем