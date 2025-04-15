15 апреля в 22:00 состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

В Дортмунде на арене «Сигнал Идуна Парк» сыграют немецкая «Боруссия» Д и испанская «Барселона».

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На прошлой неделе Барселона получила гандикап в 4 мяча, выиграв домашний матч с разгромным счетом 4:0.

Каталонская команда близка к выходу в полуфинал на победителя противостояния между Баварией и Интером (1:2 в первом матче).

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Д – Барселона

Видеотрансляция матча доступна для просмотре с помощью видеосервиса MEGOGO

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