Ярмоленко остается 12 мячей до бомбардирского рекорда Шацких

35-летний вингер Андрей Ярмоленко достиг отметки в 112 забитых голов в чемпионатах Украины за киевское Динамо. Этот результат позволил ему закрепиться на 4-м месте среди бомбардиров УПЛ за всю историю.

В матче 25-го тура УПЛ против Кривбасса (2:0) Ярмоленко открыл счет на 35-й минуте. Этот гол стал для него 112-м в УПЛ. Сейчас он отстает от лидера Максима Шацких на 12 мячей. Впереди также Евгений Селезнев (117 голов) и Сергей Ребров (123 голов).

Этот гол стал для Ярмоленко 7-м в матчах против Кривбасса и 200-м в украинской карьере, если учитывать все турниры.

В текущем сезоне Ярмоленко отличился 5-ю голами. В прошлом чемпионате УПЛ у форварда было 8 забитых мячей.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Украины

1. Максим Шацких – 124 гола

2. Сергей Ребров – 123 гола

3. Евгений Селезнев – 117 голов

4. Андрей Ярмоленко – 112 голов

Видеообзор матча: Кривбасс – Динамо – 0:2