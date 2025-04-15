Ярмоленко остается 12 мячей до бомбардирского рекорда Шацких
Вингер Динамо записал в свой актив 112-й гол в чемпионатах Украины
35-летний вингер Андрей Ярмоленко достиг отметки в 112 забитых голов в чемпионатах Украины за киевское Динамо. Этот результат позволил ему закрепиться на 4-м месте среди бомбардиров УПЛ за всю историю.
В матче 25-го тура УПЛ против Кривбасса (2:0) Ярмоленко открыл счет на 35-й минуте. Этот гол стал для него 112-м в УПЛ. Сейчас он отстает от лидера Максима Шацких на 12 мячей. Впереди также Евгений Селезнев (117 голов) и Сергей Ребров (123 голов).
Этот гол стал для Ярмоленко 7-м в матчах против Кривбасса и 200-м в украинской карьере, если учитывать все турниры.
В текущем сезоне Ярмоленко отличился 5-ю голами. В прошлом чемпионате УПЛ у форварда было 8 забитых мячей.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Украины
- 1. Максим Шацких – 124 гола
- 2. Сергей Ребров – 123 гола
- 3. Евгений Селезнев – 117 голов
- 4. Андрей Ярмоленко – 112 голов
Видеообзор матча: Кривбасс – Динамо – 0:2
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