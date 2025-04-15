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  4. Ярмоленко остается 12 мячей до бомбардирского рекорда Шацких
Украина. Премьер лига
15 апреля 2025, 03:12 | Обновлено 15 апреля 2025, 06:12
59
0

Ярмоленко остается 12 мячей до бомбардирского рекорда Шацких

Вингер Динамо записал в свой актив 112-й гол в чемпионатах Украины

15 апреля 2025, 03:12 | Обновлено 15 апреля 2025, 06:12
59
0
Ярмоленко остается 12 мячей до бомбардирского рекорда Шацких
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

35-летний вингер Андрей Ярмоленко достиг отметки в 112 забитых голов в чемпионатах Украины за киевское Динамо. Этот результат позволил ему закрепиться на 4-м месте среди бомбардиров УПЛ за всю историю.

В матче 25-го тура УПЛ против Кривбасса (2:0) Ярмоленко открыл счет на 35-й минуте. Этот гол стал для него 112-м в УПЛ. Сейчас он отстает от лидера Максима Шацких на 12 мячей. Впереди также Евгений Селезнев (117 голов) и Сергей Ребров (123 голов).

Этот гол стал для Ярмоленко 7-м в матчах против Кривбасса и 200-м в украинской карьере, если учитывать все турниры.

В текущем сезоне Ярмоленко отличился 5-ю голами. В прошлом чемпионате УПЛ у форварда было 8 забитых мячей.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Украины

  • 1. Максим Шацких – 124 гола
  • 2. Сергей Ребров – 123 гола
  • 3. Евгений Селезнев – 117 голов
  • 4. Андрей Ярмоленко – 112 голов

Видеообзор матча: Кривбасс – Динамо – 0:2

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс - Динамо Максим Шацких бомбардиры лучший бомбардир статистика Сергей Ребров Евгений Селезнев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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