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  4. Ярмоленко забил 200-й мяч в украинской карьере
Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 22:28 | Обновлено 12 апреля 2025, 22:44
905
3

Ярмоленко забил 200-й мяч в украинской карьере

35-летний хавбек «Динамо» стал первым игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости

12 апреля 2025, 22:28 | Обновлено 12 апреля 2025, 22:44
905
3
Ярмоленко забил 200-й мяч в украинской карьере
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко, 7-й раз поразив ворота «Кривбасса», довел счет своих голов в украинской карьере до 200.

35-летний хавбек «Динамо» стал первым игроком, достигшим этого рубежа в рядах отечественных команд за годы независимости. 112 мячей Ярмоленко забил в чемпионатах Украины, 46 – в за национальную сборную, 23 – в еврокубках и 19 – в Кубке Украины.

К слову, в сборной Украины Андрей занимает в бомбардирской табели о рангах 2-е место уступая только Андрею Шевченко, в УПЛ – 4-е вслед за Максимом Шацких, Сергеем Ребровым и Евгением Селезневым, в еврокубках – 5-е, а в Кубке Украины – 6-е.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы в украинской карьере Андрея Ярмоленко

Гол

Дата

Ранг

Соперник

Минута

Счет

1-й

11.05.2008

ЧУ

Ворскла

89' (2:1)

2:1 (д)

50-й

28.05.2012

ТМ

Эстония

9' (1:0)

4:0 (н)

100-й

15.11.2014

ЧЕ

Люксембург

33' (1:0)

3:0 (г)

150-й

02.04.2017

ЧУ

Александрия

84' (3:1)

4:1 (г)

200-й

12.04.2025

ЧУ

Кривбасс

35' (1:0)

2:0 (г)

Топ-11 бомбардиров украинских команд за годы независимости (1992-12.04.2025)

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

Всего

1.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

112

19

-

23

46

200

2.

Сергей РЕБРОВ

123

20

-

31

15

189

3.

Андрей ШЕВЧЕНКО

83

21

-

25

48

177

4.

Максим ШАЦКИХ

124

24

-

23

-

171

5.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

117

12

-

14

11

154

6.

Андрей ВОРОБЕЙ

105

25

-

13

9

152

7.

ЖУНИОР МОРАЕС

103

6

1

23

1

134

8.

ЛУИС АДРИАНУ

77

16

3

32

-

128

9.

Александр ГЛАДКИЙ

99

13

4

9

1

126

10.

Марко ДЕВИЧ

90

4

-

10

7

111

Олег ГУСЕВ

59

15

2

22

13

111

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

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цифры и факты Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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