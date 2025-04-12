Ярмоленко забил 200-й мяч в украинской карьере

Андрей Ярмоленко, 7-й раз поразив ворота «Кривбасса», довел счет своих голов в украинской карьере до 200.

35-летний хавбек «Динамо» стал первым игроком, достигшим этого рубежа в рядах отечественных команд за годы независимости. 112 мячей Ярмоленко забил в чемпионатах Украины, 46 – в за национальную сборную, 23 – в еврокубках и 19 – в Кубке Украины.

К слову, в сборной Украины Андрей занимает в бомбардирской табели о рангах 2-е место уступая только Андрею Шевченко, в УПЛ – 4-е вслед за Максимом Шацких, Сергеем Ребровым и Евгением Селезневым, в еврокубках – 5-е, а в Кубке Украины – 6-е.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы в украинской карьере Андрея Ярмоленко

Гол Дата Ранг Соперник Минута Счет 1-й 11.05.2008 ЧУ Ворскла 89' (2:1) 2:1 (д) 50-й 28.05.2012 ТМ Эстония 9' (1:0) 4:0 (н) 100-й 15.11.2014 ЧЕ Люксембург 33' (1:0) 3:0 (г) 150-й 02.04.2017 ЧУ Александрия 84' (3:1) 4:1 (г) 200-й 12.04.2025 ЧУ Кривбасс 35' (1:0) 2:0 (г)

Топ-11 бомбардиров украинских команд за годы независимости (1992-12.04.2025)

ЧУ КУ СК ЕК СУ Всего 1. Андрей ЯРМОЛЕНКО 112 19 - 23 46 200 2. Сергей РЕБРОВ 123 20 - 31 15 189 3. Андрей ШЕВЧЕНКО 83 21 - 25 48 177 4. Максим ШАЦКИХ 124 24 - 23 - 171 5. Евгений СЕЛЕЗНЕВ 117 12 - 14 11 154 6. Андрей ВОРОБЕЙ 105 25 - 13 9 152 7. ЖУНИОР МОРАЕС 103 6 1 23 1 134 8. ЛУИС АДРИАНУ 77 16 3 32 - 128 9. Александр ГЛАДКИЙ 99 13 4 9 1 126 10. Марко ДЕВИЧ 90 4 - 10 7 111 Олег ГУСЕВ 59 15 2 22 13 111

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.