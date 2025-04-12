Ярмоленко забил 200-й мяч в украинской карьере
35-летний хавбек «Динамо» стал первым игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости
Андрей Ярмоленко, 7-й раз поразив ворота «Кривбасса», довел счет своих голов в украинской карьере до 200.
35-летний хавбек «Динамо» стал первым игроком, достигшим этого рубежа в рядах отечественных команд за годы независимости. 112 мячей Ярмоленко забил в чемпионатах Украины, 46 – в за национальную сборную, 23 – в еврокубках и 19 – в Кубке Украины.
К слову, в сборной Украины Андрей занимает в бомбардирской табели о рангах 2-е место уступая только Андрею Шевченко, в УПЛ – 4-е вслед за Максимом Шацких, Сергеем Ребровым и Евгением Селезневым, в еврокубках – 5-е, а в Кубке Украины – 6-е.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы в украинской карьере Андрея Ярмоленко
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
11.05.2008
|
ЧУ
|
Ворскла
|
89' (2:1)
|
2:1 (д)
|
50-й
|
28.05.2012
|
ТМ
|
Эстония
|
9' (1:0)
|
4:0 (н)
|
100-й
|
15.11.2014
|
ЧЕ
|
Люксембург
|
33' (1:0)
|
3:0 (г)
|
150-й
|
02.04.2017
|
ЧУ
|
Александрия
|
84' (3:1)
|
4:1 (г)
|
200-й
|
12.04.2025
|
ЧУ
|
Кривбасс
|
35' (1:0)
|
2:0 (г)
Топ-11 бомбардиров украинских команд за годы независимости (1992-12.04.2025)
|
|
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
1.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
112
|
19
|
-
|
23
|
46
|
200
|
2.
|
Сергей РЕБРОВ
|
123
|
20
|
-
|
31
|
15
|
189
|
3.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
83
|
21
|
-
|
25
|
48
|
177
|
4.
|
Максим ШАЦКИХ
|
124
|
24
|
-
|
23
|
-
|
171
|
5.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
117
|
12
|
-
|
14
|
11
|
154
|
6.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
105
|
25
|
-
|
13
|
9
|
152
|
7.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
103
|
6
|
1
|
23
|
1
|
134
|
8.
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
77
|
16
|
3
|
32
|
-
|
128
|
9.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
99
|
13
|
4
|
9
|
1
|
126
|
10.
|
Марко ДЕВИЧ
|
90
|
4
|
-
|
10
|
7
|
111
|
|
Олег ГУСЕВ
|
59
|
15
|
2
|
22
|
13
|
111
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло Анчелотти получил дисквалификацию
Команда Шовковского продолжает уверенно шагать к чемпионству