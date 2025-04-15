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  4. ФОТО. Вернулся Крыськив. Тренировка Шахтера: подготовка к доигрыванию
Украина. Премьер лига
15 апреля 2025, 06:31 | Обновлено 15 апреля 2025, 07:01
304
2

ФОТО. Вернулся Крыськив. Тренировка Шахтера: подготовка к доигрыванию

Дмитрий Ризнык и Ефим Конопля занимаются по индивидуальной программе

15 апреля 2025, 06:31 | Обновлено 15 апреля 2025, 07:01
304
2
ФОТО. Вернулся Крыськив. Тренировка Шахтера: подготовка к доигрыванию
ФК Шахтер. Дмитрий Крыськив

В понедельник, 14 апреля, футболисты «Шахтера» провели тренировочную сессию в загородном спортивном комплексе «Святошин».

Как и обычно, в начале состоялось занятие по теории, на котором анализировали собственные действия и разбирали игру соперника. Затем «горняки» посетили тренажерный зал, где под руководством тренеров по физической подготовке получили нагрузку на различные группы мышц. И только после этого команда отправилась на футбольное поле.

Основная часть тренировки состояла из традиционной пробежки и разминки, затем были упражнения на удержание мяча в квадратах в формате 4 на 3, а основное внимание сегодня было уделено работе над тактическими аспектами. В завершение сессии донецкая команда поработала над стандартными положениями и ударами по воротам.

Вернулся к занятиям в общей группе полузащитник Дмитрий Крыськив. По индивидуальной программе продолжают восстановление вратарь оранжево-черных Дмитрий Ризнык и защитник Ефим Конопля.

В среду, 16 апреля, в Кривом Роге состоится доигрывание прерванного матча 5-го тура УПЛ «Кривбасс» – «Шахтер». Встреча на стадионе «Горняк» начнется в 14:00.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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