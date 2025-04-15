ФОТО. Вернулся Крыськив. Тренировка Шахтера: подготовка к доигрыванию

В понедельник, 14 апреля, футболисты «Шахтера» провели тренировочную сессию в загородном спортивном комплексе «Святошин».

Как и обычно, в начале состоялось занятие по теории, на котором анализировали собственные действия и разбирали игру соперника. Затем «горняки» посетили тренажерный зал, где под руководством тренеров по физической подготовке получили нагрузку на различные группы мышц. И только после этого команда отправилась на футбольное поле.

Основная часть тренировки состояла из традиционной пробежки и разминки, затем были упражнения на удержание мяча в квадратах в формате 4 на 3, а основное внимание сегодня было уделено работе над тактическими аспектами. В завершение сессии донецкая команда поработала над стандартными положениями и ударами по воротам.

Вернулся к занятиям в общей группе полузащитник Дмитрий Крыськив. По индивидуальной программе продолжают восстановление вратарь оранжево-черных Дмитрий Ризнык и защитник Ефим Конопля.

В среду, 16 апреля, в Кривом Роге состоится доигрывание прерванного матча 5-го тура УПЛ «Кривбасс» – «Шахтер». Встреча на стадионе «Горняк» начнется в 14:00.