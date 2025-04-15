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Лига чемпионов
15 апреля 2025, 05:37 | Обновлено 15 апреля 2025, 06:27
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Войцех ЩЕНСНЫ: «Уже завершил карьеру, а здесь можно выиграть ЛЧ»

Голкипер «Барселоны» оптимистично настроен на игру

15 апреля 2025, 05:37 | Обновлено 15 апреля 2025, 06:27
290
0
Войцех ЩЕНСНЫ: «Уже завершил карьеру, а здесь можно выиграть ЛЧ»
UEFA.com. Войцех Щенсны

Голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал о настроении перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«Это трудно представить, но еще несколько месяцев назад я находился на скамейке запасных, а сейчас играю в основном составе команды, которую считаю лучшей в Европе. А если вспомнить, что я уже завершил карьеру, а теперь претендую на выигрыш в Лиге чемпионов, то это вообще невероятно, ведь стать чемпионом в этом турнире – моя детская мечта.

Мне нравится, как реагируют болельщики. Чувствуется, что я вызываю симпатию у фанатов. Это постоянно помогает мне уверенно вести себя на поле.

Видимо, с опытом ты уже не чувствуешь давления. У молодых игроков еще кипит кровь, а я готов выигрывать со своим спокойствием.

Для меня это важный матч и для команды также, ведь мы в одной лодке», – прокомментировал Щенсны.

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Барселона Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Боруссия Д - Барселона Войцех Щенсны
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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