Войцех ЩЕНСНЫ: «Уже завершил карьеру, а здесь можно выиграть ЛЧ»

Голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал о настроении перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«Это трудно представить, но еще несколько месяцев назад я находился на скамейке запасных, а сейчас играю в основном составе команды, которую считаю лучшей в Европе. А если вспомнить, что я уже завершил карьеру, а теперь претендую на выигрыш в Лиге чемпионов, то это вообще невероятно, ведь стать чемпионом в этом турнире – моя детская мечта.

Мне нравится, как реагируют болельщики. Чувствуется, что я вызываю симпатию у фанатов. Это постоянно помогает мне уверенно вести себя на поле.

Видимо, с опытом ты уже не чувствуешь давления. У молодых игроков еще кипит кровь, а я готов выигрывать со своим спокойствием.

Для меня это важный матч и для команды также, ведь мы в одной лодке», – прокомментировал Щенсны.