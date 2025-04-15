Ханси ФЛИК: «Левандовски – профессионал. Команда рассчитывает на него»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Лиги чемпионов, где каталонцы встретятся с дортмундской «Боруссией».

«Несмотря на результат первой игры, встреча в Дортмунде будет тяжелой. Но я уверен в своей команде. Хочу, чтобы ребята получили удовольствие, ведь мы можем пройти одну из лучших команд Европы.

Много болельщиков поехало в Дортмунд. Они нас поддерживали и в декабре, когда мы играли в основном этапе. В результате мы должны отблагодарить их хорошей игрой.

Мы будем играть на максимуме. Спуску сопернику не даем, несмотря на победу 4:0. В таких матчах важно сохранять концентрацию.

В нашем составе есть настоящие лидеры. Левандовски когда-то играл за Дортмунд. Очень важно, что у нас есть футболист именно такого класса. Он профессионал, и мы на него рассчитываем», – прокомментировал Флик.