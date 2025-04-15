ЧУРИЛОВ – об игре с Металлистом 1925: «За второй тайм не стыдно»

Исполняющий обязанности главного тренера «Буковины» Григорий Чурилов прокомментировал поражение от «Металлиста 1925» (1:2) в матче 2-го тура «Чемпионской» группы Первой лиги.

– Если быть откровенным, то мы не слишком хорошо сыграли в первом тайме. Игроки нарушили много принципов, не выдерживали структуры и позволили играть сопернику в тот футбол, который им подходит. Примерно 50% игрового времени мы не выдерживали баланса, инсайды не выдерживали структуры, постоянно меняли коридоры, причем даже через опорную зону.

Поэтому, откровенно говоря, в первом тайме мы не заслуживали положительного результата. В перерыве сделали выводы и некоторые корректировки. Также вынуждены были заменить Андрейчука из-за травмы. На поле во втором тайме вместо него вышел Бойчук, который, к сожалению, не провел полноценный тренировочный микроцикл, потому что у него было повреждение. Во второй половине встречи качество нашей игры улучшилось. Ребята, которые вышли на замену, добавили в динамике, добавили импульса, энергии. Радует то, что снова забили со стандарта.

Мы работаем над этим компонентом достаточно много. Состояние газона позволяло демонстрировали футболистам скоростной и атакующий футбол, несмотря на то, что еще вчера здесь состоялся матч УПЛ. После игры команда пересмотрела повтор эпизода, в котором арбитр назначил пенальти в наши ворота. Я не хочу сейчас это как-то комментировать. Хотя, например, были спорные эпизоды, когда в центре внимания находились и Бойчук, и Безуглый. Почему-то там арбитр не заметил нарушения правил, а в эпизоде с Шинкаренко, когда тот убирал ноги, увидел фол. Мне нравится комментировать футбольные события, а не околофутбольные. Поэтому не хочу на этом акцентировать внимание.

– Добавляло ли какой-то изюминки поединку то, что в составе «Буковины» выступают игроки, которые ранее защищали цвета «Металлиста 1925»?

– Да, добавляло, ведь эти ребята, которые когда-то играли за «Металлист 1925», сейчас являются одними из лидеров нашей команды. Это опытные, интеллектуальные футболисты. И, конечно, они хорошо помнят те времена, когда защищали цвета харьковского клуба, они ценят эти воспоминания. «Металлист 1925» - это один из главных претендентов на повышение в классе.

И это тоже добавляло свою изюминку в сегодняшний матч. Но хочется сказать несколько слов и о нашем клубе. Очень приятно, что на эту игру приехал практически весь руководящий состав «Буковины», причем из разных уголков Украины. Кто-то из Днепра, кто-то из Черновцов, кто-то из Киева. Команда очень благодарна за их поддержку.

Знаю, что многие черновчане болели за нас, находясь в родном городе. Уверен, что игра болельщикам понравилась, ведь было много скоростных атак, и качественно разыграны стандартные положения, и хорошие проникающие передачи, и моменты. А вот для обоих тренеров матч был напряженный, очень нервный. Конечно, для нас этот результат отрицательный. Но если в первом тайме мы сами виноваты, то за игру во втором тайме мне точно не стыдно.