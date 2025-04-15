Амстердам уходит в отрыв. Аякс готов вернуть себе чемпионский титул

13 апреля были сыграны четыре матча 29-го тура чемпионата Нидерландов.

«Аякс» гостил у команды „Виллем ІІ“. Первый тайм амстердамская команда провалила и уступила 0:1. Но на вторую половину игры подопечные Фариоли настроились и забили два мяча.

«Аякс» лидирует в турнирной таблице, имея преимущество над ПСВ в 9 очков.

«Утрехт» одержал уверенную домашнюю победу над «Гронингеном» – 3:1.

«Хераклес» переиграл «АЗ Алкмар» с минимальным счетом 1:0.

«Зволле» не удержал победу над «Твенте» и в итоге сыграл вничью - 1:1.

Эредивизи. 29-й тур. 13 апреля

Виллем ІІ – Аякс – 1:2

Голы: Керер, 41, – Эдвардсен, 74, Вегхорст, 78

Утрехт – Гронингем – 3:1

Голы: Эль-Каруани, 8, Катлин, 17, Алле, 42, – Ресинк, 32

Хераклес – АЗ Алкмаар – 1:0

Гол: Горнкамп, 47

Зволле – Твенте – 1:1

Голы: ван дер Хаар, 62, – ван Хуренбік, 78

Турнирная таблица