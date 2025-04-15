Амстердам уходит в отрыв. Аякс готов вернуть себе чемпионский титул
В Нидерландах завершились матчи 29-го тура
13 апреля были сыграны четыре матча 29-го тура чемпионата Нидерландов.
«Аякс» гостил у команды „Виллем ІІ“. Первый тайм амстердамская команда провалила и уступила 0:1. Но на вторую половину игры подопечные Фариоли настроились и забили два мяча.
«Аякс» лидирует в турнирной таблице, имея преимущество над ПСВ в 9 очков.
«Утрехт» одержал уверенную домашнюю победу над «Гронингеном» – 3:1.
«Хераклес» переиграл «АЗ Алкмар» с минимальным счетом 1:0.
«Зволле» не удержал победу над «Твенте» и в итоге сыграл вничью - 1:1.
Эредивизи. 29-й тур. 13 апреля
Виллем ІІ – Аякс – 1:2
Голы: Керер, 41, – Эдвардсен, 74, Вегхорст, 78
Утрехт – Гронингем – 3:1
Голы: Эль-Каруани, 8, Катлин, 17, Алле, 42, – Ресинк, 32
Хераклес – АЗ Алкмаар – 1:0
Гол: Горнкамп, 47
Зволле – Твенте – 1:1
Голы: ван дер Хаар, 62, – ван Хуренбік, 78
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аякс
|29
|23
|4
|2
|62 - 22
|73
|2
|ПСВ Эйндховен
|29
|20
|4
|5
|86 - 33
|64
|3
|Фейеноорд
|29
|17
|8
|4
|64 - 32
|59
|4
|Утрехт
|29
|16
|8
|5
|53 - 42
|56
|5
|Твенте
|29
|13
|9
|7
|55 - 41
|48
|6
|АЗ Алкмаар
|29
|13
|7
|9
|47 - 33
|46
|7
|Гоу Эхед Иглс
|29
|13
|7
|9
|52 - 46
|46
|8
|Хераклес
|29
|8
|11
|10
|36 - 48
|35
|9
|Спарта Роттердам
|29
|8
|10
|11
|33 - 36
|34
|10
|Херенвен
|29
|9
|7
|13
|36 - 52
|34
|11
|НЕК Неймеген
|29
|9
|6
|14
|42 - 43
|33
|12
|Фортуна Ситтард
|29
|9
|6
|14
|33 - 49
|33
|13
|Гронинген
|29
|8
|8
|13
|28 - 44
|32
|14
|Зволле
|29
|7
|10
|12
|35 - 44
|31
|15
|НАК Бреда
|29
|8
|7
|14
|31 - 49
|31
|16
|Виллем-II
|29
|6
|6
|17
|30 - 49
|24
|17
|РКК Валвейк
|29
|4
|7
|18
|35 - 58
|19
|18
|Алмере Сити
|29
|4
|7
|18
|20 - 57
|19
События матча
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