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Чемпионат Нидерландов
Виллем-II
13.04.2025 17:45 – FT 1 : 2
Аякс
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Нидерланды
15 апреля 2025, 03:44 | Обновлено 15 апреля 2025, 04:02
44
0

Амстердам уходит в отрыв. Аякс готов вернуть себе чемпионский титул

В Нидерландах завершились матчи 29-го тура

15 апреля 2025, 03:44 | Обновлено 15 апреля 2025, 04:02
44
0
Амстердам уходит в отрыв. Аякс готов вернуть себе чемпионский титул
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля были сыграны четыре матча 29-го тура чемпионата Нидерландов.

«Аякс» гостил у команды „Виллем ІІ“. Первый тайм амстердамская команда провалила и уступила 0:1. Но на вторую половину игры подопечные Фариоли настроились и забили два мяча.

«Аякс» лидирует в турнирной таблице, имея преимущество над ПСВ в 9 очков.

«Утрехт» одержал уверенную домашнюю победу над «Гронингеном» – 3:1.

«Хераклес» переиграл «АЗ Алкмар» с минимальным счетом 1:0.

«Зволле» не удержал победу над «Твенте» и в итоге сыграл вничью - 1:1.

Эредивизи. 29-й тур. 13 апреля

Виллем ІІ – Аякс – 1:2

Голы: Керер, 41, – Эдвардсен, 74, Вегхорст, 78

Утрехт – Гронингем – 3:1

Голы: Эль-Каруани, 8, Катлин, 17, Алле, 42, – Ресинк, 32

Хераклес – АЗ Алкмаар – 1:0

Гол: Горнкамп, 47

Зволле – Твенте – 1:1

Голы: ван дер Хаар, 62, – ван Хуренбік, 78

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аякс 29 23 4 2 62 - 22 73
2 ПСВ Эйндховен 29 20 4 5 86 - 33 64
3 Фейеноорд 29 17 8 4 64 - 32 59
4 Утрехт 29 16 8 5 53 - 42 56
5 Твенте 29 13 9 7 55 - 41 48
6 АЗ Алкмаар 29 13 7 9 47 - 33 46
7 Гоу Эхед Иглс 29 13 7 9 52 - 46 46
8 Хераклес 29 8 11 10 36 - 48 35
9 Спарта Роттердам 29 8 10 11 33 - 36 34
10 Херенвен 29 9 7 13 36 - 52 34
11 НЕК Неймеген 29 9 6 14 42 - 43 33
12 Фортуна Ситтард 29 9 6 14 33 - 49 33
13 Гронинген 29 8 8 13 28 - 44 32
14 Зволле 29 7 10 12 35 - 44 31
15 НАК Бреда 29 8 7 14 31 - 49 31
16 Виллем-II 29 6 6 17 30 - 49 24
17 РКК Валвейк 29 4 7 18 35 - 58 19
18 Алмере Сити 29 4 7 18 20 - 57 19
Полная таблица

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Аякс).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Эдвардсен (Аякс).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Эмилио Керер (Виллем-II).
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чемпионат Нидерландов по футболу Виллем II Аякс Утрехт Гронинген Хераклес АЗ Алкмаар
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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