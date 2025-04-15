С прицелом на бронзу. Брага разгромила аутсайдера чемпионата
В Португалии сыграли матчи 29-го тура
13 апреля были сыграны заключительные матчи 29-го тура чемпионата Португалии.
«Брага» уверенно победила кандиданта на вылет АВС - 4:1. Хозяева поля ведут борьбу с «Порту» за третье место.
«Эштрела» минимально уступила на своем поле „Фаренсе“ - 0:1. Для гостей это очень важная победа в борьбе за выживание.
«Риу Аве» одержал победу в выездной игре против »Морейренсе - 2:0.
Лига Португалии. 29-й тур
Брага – АВС – 4:1
Голы: Орта, 5, Рачич, 26, 36, Эль Уаззани, 90+3, – Родригес, 45+1
Эштрела – Фаренсе – 0:1
Голы: Кошта, 47
Морейренсе – Риу Аве – 0:2
Голы: Тикназ, 77, Граса, 90
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|29
|21
|6
|2
|75 - 24
|69
|2
|Бенфика
|29
|22
|3
|4
|71 - 25
|69
|3
|Брага
|29
|18
|6
|5
|49 - 25
|60
|4
|Порту
|29
|18
|5
|6
|55 - 25
|59
|5
|Витория Гимараеш
|29
|12
|12
|5
|41 - 29
|48
|6
|Санта Клара
|29
|14
|4
|11
|28 - 28
|46
|7
|Фамаликау
|29
|11
|10
|8
|38 - 31
|43
|8
|Каза Пия
|29
|11
|7
|11
|34 - 37
|40
|9
|Эшторил
|29
|10
|9
|10
|38 - 46
|39
|10
|Морейренсе
|29
|9
|8
|12
|34 - 41
|35
|11
|Риу Аве
|29
|8
|8
|13
|32 - 47
|32
|12
|Насьонал
|29
|9
|5
|15
|27 - 38
|32
|13
|Арока
|29
|7
|9
|13
|29 - 45
|30
|14
|Жил Висенте
|29
|6
|8
|15
|27 - 43
|26
|15
|Эштрела Амадора
|29
|6
|8
|15
|22 - 42
|26
|16
|АВС
|29
|4
|11
|14
|22 - 48
|23
|17
|Фаренсе
|29
|4
|9
|16
|20 - 40
|21
|18
|Боавишта
|29
|4
|6
|19
|19 - 47
|18
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболисты получат вознаграждение, если смогут осуществить камбек
Поединок состоится 15 апреля в 22:00 по Киеву