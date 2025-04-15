С прицелом на бронзу. Брага разгромила аутсайдера чемпионата

13 апреля были сыграны заключительные матчи 29-го тура чемпионата Португалии.

«Брага» уверенно победила кандиданта на вылет АВС - 4:1. Хозяева поля ведут борьбу с «Порту» за третье место.

«Эштрела» минимально уступила на своем поле „Фаренсе“ - 0:1. Для гостей это очень важная победа в борьбе за выживание.

«Риу Аве» одержал победу в выездной игре против »Морейренсе - 2:0.

Лига Португалии. 29-й тур

Брага – АВС – 4:1

Голы: Орта, 5, Рачич, 26, 36, Эль Уаззани, 90+3, – Родригес, 45+1

Эштрела – Фаренсе – 0:1

Голы: Кошта, 47

Морейренсе – Риу Аве – 0:2

Голы: Тикназ, 77, Граса, 90

Турнирная таблица