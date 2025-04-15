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Чемпионат Португалии
Брага
13.04.2025 20:00 – FT 4 : 1
АВС
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Португалия
15 апреля 2025, 02:55 | Обновлено 15 апреля 2025, 03:09
11
0

С прицелом на бронзу. Брага разгромила аутсайдера чемпионата

В Португалии сыграли матчи 29-го тура

15 апреля 2025, 02:55 | Обновлено 15 апреля 2025, 03:09
11
0
С прицелом на бронзу. Брага разгромила аутсайдера чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля были сыграны заключительные матчи 29-го тура чемпионата Португалии.

«Брага» уверенно победила кандиданта на вылет АВС - 4:1. Хозяева поля ведут борьбу с «Порту» за третье место.

«Эштрела» минимально уступила на своем поле „Фаренсе“ - 0:1. Для гостей это очень важная победа в борьбе за выживание.

«Риу Аве» одержал победу в выездной игре против »Морейренсе - 2:0.

Лига Португалии. 29-й тур

Брага – АВС – 4:1

Голы: Орта, 5, Рачич, 26, 36, Эль Уаззани, 90+3, – Родригес, 45+1

Эштрела – Фаренсе – 0:1

Голы: Кошта, 47

Морейренсе – Риу Аве – 0:2

Голы: Тикназ, 77, Граса, 90

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 29 21 6 2 75 - 24 69
2 Бенфика 29 22 3 4 71 - 25 69
3 Брага 29 18 6 5 49 - 25 60
4 Порту 29 18 5 6 55 - 25 59
5 Витория Гимараеш 29 12 12 5 41 - 29 48
6 Санта Клара 29 14 4 11 28 - 28 46
7 Фамаликау 29 11 10 8 38 - 31 43
8 Каза Пия 29 11 7 11 34 - 37 40
9 Эшторил 29 10 9 10 38 - 46 39
10 Морейренсе 29 9 8 12 34 - 41 35
11 Риу Аве 29 8 8 13 32 - 47 32
12 Насьонал 29 9 5 15 27 - 38 32
13 Арока 29 7 9 13 29 - 45 30
14 Жил Висенте 29 6 8 15 27 - 43 26
15 Эштрела Амадора 29 6 8 15 22 - 42 26
16 АВС 29 4 11 14 22 - 48 23
17 Фаренсе 29 4 9 16 20 - 40 21
18 Боавишта 29 4 6 19 19 - 47 18
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Амин эль Уаззани (Брага).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Rafael Rodrigues (АВС).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Урош Рачич (Брага).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Урош Рачич (Брага).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Орта (Брага).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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