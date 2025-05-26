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  4. Реал может потерять главного таланта. Культовый клуб дает 60 миллионов евро
Испания
26 мая 2025, 05:02 |
216
0

Реал может потерять главного таланта. Культовый клуб дает 60 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» нацелился на Арду Гюлера

26 мая 2025, 05:02 |
216
0
Реал может потерять главного таланта. Культовый клуб дает 60 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Английский гранд «Манчестер Юнайтед» нацелился на футболиста мадридского «Реала».

Речь идет о 20-летнем турецком полузащитнике Арде Гюлере. По информации Fichajes, «красные дьяволы» запланировали перестройку состава и начнут летнее трансферное окно с трансфера Гюлера. «Манчестер Юнайтед» готовится сделать серьезное предложение за турка – 60 миллионов евро.

В этом сезоне Гюлер провел 42 матча за «Реал», в которых забил 5 голов и сделал 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что агент Лунина провел переговоры с «Реалом». Украинец планирует покинуть Мадрид

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Арда Гюлер трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Реал Мадрид Манчестер Юнайтед
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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