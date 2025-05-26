Реал может потерять главного таланта. Культовый клуб дает 60 миллионов евро
«Манчестер Юнайтед» нацелился на Арду Гюлера
Английский гранд «Манчестер Юнайтед» нацелился на футболиста мадридского «Реала».
Речь идет о 20-летнем турецком полузащитнике Арде Гюлере. По информации Fichajes, «красные дьяволы» запланировали перестройку состава и начнут летнее трансферное окно с трансфера Гюлера. «Манчестер Юнайтед» готовится сделать серьезное предложение за турка – 60 миллионов евро.
В этом сезоне Гюлер провел 42 матча за «Реал», в которых забил 5 голов и сделал 9 ассистов.
Ранее сообщалось, что агент Лунина провел переговоры с «Реалом». Украинец планирует покинуть Мадрид
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португалец перейдет в «Спортинг»
Речь о португальском специалисте, но не о том, который уже работал с «горняками»