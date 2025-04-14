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Чемпионат Турции
Эюпспор
14.04.2025 20:00 – FT 6 : 0
Адана Демирспор
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Турция
14 апреля 2025, 22:23 | Обновлено 14 апреля 2025, 22:33
292
0

Степаненко – в еврокубки? Эюпспор отгрузил сопернику 6 мячей и уже в топ-4

Украинский опорный хавбек на 89-й минуте получил желтую карточку

14 апреля 2025, 22:23 | Обновлено 14 апреля 2025, 22:33
292
0
Степаненко – в еврокубки? Эюпспор отгрузил сопернику 6 мячей и уже в топ-4
ФК Эюпспор. Тарас Степаненко

Вечером 14 апреля состоялся заключительный матч 31-го тура чемпионата Турции.

Эюпспор в домашнем поединке отгрузил 6 безответных мячей соперникам из Адана Демирспор (6:0), аутсайдеру турнира.

Украинский хавбек хозяев поля Тарас Степаненко вышел на замену на 58-й минуте при счете 4:0. Опорный хавбек на 89-й минуте получил желтую карточку.

Эюпспор с 50 очками вошел в топ-4 чемпионата Турции и всерьез претендует выйти в еврокубки.

Чемпионат Турции. 31-й тур, 14 апреля

Эюпспор – Адана Демирспор – 6:0

Голы: Тиам, 10, Акбаба, 21, 50, Бозок, 30, Бингол, 78, Акбунар, 87

Турнирная таблица

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Тарас Степаненко Эюпспор чемпионат Турции по футболу Адана Демирспор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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