Степаненко – в еврокубки? Эюпспор отгрузил сопернику 6 мячей и уже в топ-4

Вечером 14 апреля состоялся заключительный матч 31-го тура чемпионата Турции.

Эюпспор в домашнем поединке отгрузил 6 безответных мячей соперникам из Адана Демирспор (6:0), аутсайдеру турнира.

Украинский хавбек хозяев поля Тарас Степаненко вышел на замену на 58-й минуте при счете 4:0. Опорный хавбек на 89-й минуте получил желтую карточку.

Эюпспор с 50 очками вошел в топ-4 чемпионата Турции и всерьез претендует выйти в еврокубки.

Чемпионат Турции. 31-й тур, 14 апреля

Эюпспор – Адана Демирспор – 6:0

Голы: Тиам, 10, Акбаба, 21, 50, Бозок, 30, Бингол, 78, Акбунар, 87

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