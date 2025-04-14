Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич может летом покинуть клуб.

По информации авторитетного испанского издания Marca, в офисах донецкого клуба все чаще звучит имя известного турецкого экс-футболиста Арды Турана – нынешнего наставника клуба «Эюпспор».

Более того, отмечается, что Туран является приоритетной целью для «горняков», руководство «Шахтера» мечтает о его назначении.

Ранее сообщалось, что бывший капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко посоветовал руководству «горняков» пригласить Арду Турана на должность главного тренера команды.