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  4. Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 19:57 | Обновлено 14 апреля 2025, 20:03
4644
8

Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича

Донецкий клуб может возглавить Арда Туран

14 апреля 2025, 19:57 | Обновлено 14 апреля 2025, 20:03
4644
8
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Marca. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич может летом покинуть клуб.

По информации авторитетного испанского издания Marca, в офисах донецкого клуба все чаще звучит имя известного турецкого экс-футболиста Арды Турана – нынешнего наставника клуба «Эюпспор».

Более того, отмечается, что Туран является приоритетной целью для «горняков», руководство «Шахтера» мечтает о его назначении.

Ранее сообщалось, что бывший капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко посоветовал руководству «горняков» пригласить Арду Турана на должность главного тренера команды.

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Эюпспор чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу Арда Туран назначение тренера Марино Пушич Marca
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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Комментарии 8
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Перець
Мирон і Кварцяний без роботи 
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+1
AndiM
Скажіть хтось рінаху , що він мріє про турка а не татара з козлостана як він сам
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+1
Alex
Нужен тренер который будет ставить современный футбол с высоким прессингом особенно против сильных команд. Шахтер сейчас может прижать к воротам любая команда ЧУ не говоря о ЛЧ . Так команда ни чего в ЛЧ не добьется 
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+1
Lulinnha
А что донецкие сердца татарину неугодны ? 
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0
apepa
пушича надо давно было выгнать. Худший тренер за всю историю шахтера..
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0
Andromed
думаю що Арда не погодиться приїхати в Україну в такий час
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0
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