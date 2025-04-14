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  4. ПАЛАМАРЧУК – о рекорде: «Сам пошел, сам сфолил, пришлось выручать»
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 20:52 |
222
0

ПАЛАМАРЧУК – о рекорде: «Сам пошел, сам сфолил, пришлось выручать»

Голкиперу удалось установить уникальный рекорд в УПЛ

14 апреля 2025, 20:52 |
222
0
ПАЛАМАРЧУК – о рекорде: «Сам пошел, сам сфолил, пришлось выручать»
ФК Ингулец. Алексей Паламарчук

Голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук поделился эмоциями от рекорда, который ему удалось установить в матче 24 тура УПЛ против львовских «Карпат» (1:2).

– Поздравляю тебя с новым достижением – ты установил новый рекорд, отбив 6-й пенальти подряд. Или как-то тренируешь особенно отражение пенальти?

– Спасибо. Рекорд рекордом, но мы сегодня не получили важные очки, которые нам нужны были. Да ничего – сам ушел, сам сфолил, пришлось выручать. Посмотрел на него – он как-то неуверенно подходил, не знал, куда будет бить. Пытался среагировать до конца просто, сказал Паламарчук.

Это шестой пенальти, который отбил Паламарчук. Интересно, что эта серия началась с матча с Карпатами, и рекорд установлен также в игре со львовянами. До этого матча Паламарчук делил первую строчку по этому показателю с голкипером «Шахтера» Дмитрием Ризныком.

На нашем сайте доступен обзор матча «Ингулец» – «Карпаты», в котором Паламарчук установил невероятный рекорд.

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Алексей Паламарчук чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Карпаты
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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