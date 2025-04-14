ПАЛАМАРЧУК – о рекорде: «Сам пошел, сам сфолил, пришлось выручать»

Голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук поделился эмоциями от рекорда, который ему удалось установить в матче 24 тура УПЛ против львовских «Карпат» (1:2).

– Поздравляю тебя с новым достижением – ты установил новый рекорд, отбив 6-й пенальти подряд. Или как-то тренируешь особенно отражение пенальти?

– Спасибо. Рекорд рекордом, но мы сегодня не получили важные очки, которые нам нужны были. Да ничего – сам ушел, сам сфолил, пришлось выручать. Посмотрел на него – он как-то неуверенно подходил, не знал, куда будет бить. Пытался среагировать до конца просто, сказал Паламарчук.

Это шестой пенальти, который отбил Паламарчук. Интересно, что эта серия началась с матча с Карпатами, и рекорд установлен также в игре со львовянами. До этого матча Паламарчук делил первую строчку по этому показателю с голкипером «Шахтера» Дмитрием Ризныком.

На нашем сайте доступен обзор матча «Ингулец» – «Карпаты», в котором Паламарчук установил невероятный рекорд.