Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
В старте снова будет играть Тибо Куртуа, а Лунин – вне заявки
В среду, 16 апреля, пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Арсеналом».
По информации испанского издания Marca, украинский вратарь Андрей Лунин точно не будет играть в этом матче из-за травмы. Украинца не будет в заявке, а с первых минут снова сыграет Тибо Куртуа. Фран Гонсалес и Серхио Местре останутся в запасе.
Не сможет помочь мадридцам в этом и левый защитник Ферлан Менди.
В первом матче на «Эмирейтс» «королевский клуб» проиграл «Арсеналу» с разгромным счетом 0:3.
Ранее стало известно, какая команда заработала больше всего в Лиге чемпионов.
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