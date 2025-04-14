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Лига чемпионов
14 апреля 2025, 20:32 | Обновлено 14 апреля 2025, 20:50
2651
2

Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом

В старте снова будет играть Тибо Куртуа, а Лунин – вне заявки

14 апреля 2025, 20:32 | Обновлено 14 апреля 2025, 20:50
2651
2
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В среду, 16 апреля, пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Арсеналом».

По информации испанского издания Marca, украинский вратарь Андрей Лунин точно не будет играть в этом матче из-за травмы. Украинца не будет в заявке, а с первых минут снова сыграет Тибо Куртуа. Фран Гонсалес и Серхио Местре останутся в запасе.

Не сможет помочь мадридцам в этом и левый защитник Ферлан Менди.

В первом матче на «Эмирейтс» «королевский клуб» проиграл «Арсеналу» с разгромным счетом 0:3.

Ранее стало известно, какая команда заработала больше всего в Лиге чемпионов.

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Фабри Гонсалес Андрей Лунин Тибо Куртуа Карло Анчелотти Арсенал Лондон Реал Мадрид Реал - Арсенал Ферлан Менди
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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