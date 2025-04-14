Шахтер получил мощное усиление перед матчем с Динамо. Это игрок сборной
Дмитрий Крыськив восстановился от повреждения
Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив вернулся в общую группу «горняков», восстановившись от повреждения. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«⚒️ С возвращением! 🙏», – лаконично говорится в сообщении пресс-службы «горняков».
Последний раз 24-летний хавбек выходил на поле 6 марта против «Кривбасса» (1:1), где и получил травму. В нынешнем сезоне игрок сборной Украины провел 26 матчей за «Шахтер», в которых забил один гол и отдал два ассиста.
Уже совсем скоро, 27 апреля, донецкий «Шахтер» проведет матч против киевского «Динамо» в УПЛ, который может вернуть интригу в чемпионскую гонку чемпионата Украины.
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