Шахтер получил мощное усиление перед матчем с Динамо. Это игрок сборной

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив вернулся в общую группу «горняков», восстановившись от повреждения. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«⚒️ С возвращением! 🙏», – лаконично говорится в сообщении пресс-службы «горняков».

Последний раз 24-летний хавбек выходил на поле 6 марта против «Кривбасса» (1:1), где и получил травму. В нынешнем сезоне игрок сборной Украины провел 26 матчей за «Шахтер», в которых забил один гол и отдал два ассиста.

Уже совсем скоро, 27 апреля, донецкий «Шахтер» проведет матч против киевского «Динамо» в УПЛ, который может вернуть интригу в чемпионскую гонку чемпионата Украины.