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  4. «Запомни». Перес неожиданно обратился к вратарю Реала перед игрой в ЛЧ
Лига чемпионов
15 апреля 2025, 12:41 |
1554
1

«Запомни». Перес неожиданно обратился к вратарю Реала перед игрой в ЛЧ

Президент королевского клуба верит, что Тибо Куртуа станет героем матча с «Арсеналом»

15 апреля 2025, 12:41 |
1554
1
«Запомни». Перес неожиданно обратился к вратарю Реала перед игрой в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

8 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

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Накануне ответного матча президент мадридского Реала Флорентино Перес определил футболиста, который, по его мнению, решит судьбу противостояния, и провел с ним разговор. Им стал бельгийский вратарь Тибо Куртуа:

«Ты выиграешь для нас матч в серии пенальти, запомни это, запомни, что я тебе говорю».

Ответный матч между мадридским Реалом и лондонским Арсеналом состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Флорентино Перес Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Арсенал Тибо Куртуа серия пенальти
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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Комментарии 1
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Mark4854590
Якщо дійде до серії пенальті, то певна психологічна перевага буде на боці гравців Реала. Але ще треба якось відіграти три м'ячі
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