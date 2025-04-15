«Запомни». Перес неожиданно обратился к вратарю Реала перед игрой в ЛЧ

8 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

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Накануне ответного матча президент мадридского Реала Флорентино Перес определил футболиста, который, по его мнению, решит судьбу противостояния, и провел с ним разговор. Им стал бельгийский вратарь Тибо Куртуа:

«Ты выиграешь для нас матч в серии пенальти, запомни это, запомни, что я тебе говорю».

Ответный матч между мадридским Реалом и лондонским Арсеналом состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.