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  4. Мбаппе после фиаско Реала в ЛЧ заказал у Переса трансфер. Тот дал ответ
Испания
17 апреля 2025, 01:18 |
461
0

Мбаппе после фиаско Реала в ЛЧ заказал у Переса трансфер. Тот дал ответ

Флорентино Перес согласился купить Уильяма Салиба, но не этим летом

17 апреля 2025, 01:18 |
461
0
Мбаппе после фиаско Реала в ЛЧ заказал у Переса трансфер. Тот дал ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Вильям Салиба

Лидер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе после вылета команды из Лиги чемпионов 2024/25 от лондонского «Арсенала» обратился к президенту клуба Флорентино Пересу с просьбой.

По информации испанских СМИ, Килиан требует у Переса трансфер игрока «Арсенала» Уильяма Салиба. Однако Флорентино ответил, что нужно подождать. Перес не готов этим летом платить 100 миллионов евро за француза. Его план заключается в том, чтобы дождаться лета 2026 и подписать Салиба за меньшие деньги, или же вообще заманить француза в 2027 на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что эквадорский защитник леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье привлекает внимание мадридского «Реала».

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Вильям Салиба трансферы Арсенал Лондон Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Килиан Мбаппе Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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