Мбаппе после фиаско Реала в ЛЧ заказал у Переса трансфер. Тот дал ответ

Лидер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе после вылета команды из Лиги чемпионов 2024/25 от лондонского «Арсенала» обратился к президенту клуба Флорентино Пересу с просьбой.

По информации испанских СМИ, Килиан требует у Переса трансфер игрока «Арсенала» Уильяма Салиба. Однако Флорентино ответил, что нужно подождать. Перес не готов этим летом платить 100 миллионов евро за француза. Его план заключается в том, чтобы дождаться лета 2026 и подписать Салиба за меньшие деньги, или же вообще заманить француза в 2027 на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что эквадорский защитник леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье привлекает внимание мадридского «Реала».