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  4. Марченко оценил шансы Свитолиной и Костюк выиграть турнир Grand Slam
WTA
14 апреля 2025, 17:59 |
421
5

Марченко оценил шансы Свитолиной и Костюк выиграть турнир Grand Slam

Илья верит в успех известных украинских теннисисток

14 апреля 2025, 17:59 |
421
5
Марченко оценил шансы Свитолиной и Костюк выиграть турнир Grand Slam
ФТУ. Илья Марченко

Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко оценил перспективы Элины Свитолиной и Марты Костюк на престижных турнирах WTA В нынешнем сезоне. Илья заявил, что верит в украинских спортсменок.

– Накануне одних из самых топовых турниров сезона интересно ваше мнение по поводу наших теннисисток. Что скажете об их форме? Готовы ли они зажечь на кортах?

– Да. Все в хорошей форме или ее набирают. Надеюсь, и неделя в Польше придаст им положительные эмоции и уверенность в себе.

–¦Элина Свитолина и Марта Костюк могут порадовать украинцев победами или может финалами на турнирах серии Grand Slam?

– Думаю так. Они могут и этого заслуживают.

Украина впервые в истории вышла в Финал Кубка Билли Джин Кинг. Финальный турнир состоится с 16 по 21 сентября в китайском городе Шэньчжэнь.

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Илья Марченко Элина Свитолина Марта Костюк
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 5
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SosokDayany
Не треба забувати про Даяну з її агресивним тенісом , потрібно трішки точності і знайти подачу і буде Grand Slem . Віра і впевненість,все буде .
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0
NM16071
ніколи цього не буде
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-2
Serhii P.
0,0%
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-3
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