Марченко оценил шансы Свитолиной и Костюк выиграть турнир Grand Slam

Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко оценил перспективы Элины Свитолиной и Марты Костюк на престижных турнирах WTA В нынешнем сезоне. Илья заявил, что верит в украинских спортсменок.

– Накануне одних из самых топовых турниров сезона интересно ваше мнение по поводу наших теннисисток. Что скажете об их форме? Готовы ли они зажечь на кортах?

– Да. Все в хорошей форме или ее набирают. Надеюсь, и неделя в Польше придаст им положительные эмоции и уверенность в себе.

–¦Элина Свитолина и Марта Костюк могут порадовать украинцев победами или может финалами на турнирах серии Grand Slam?

– Думаю так. Они могут и этого заслуживают.

Украина впервые в истории вышла в Финал Кубка Билли Джин Кинг. Финальный турнир состоится с 16 по 21 сентября в китайском городе Шэньчжэнь.