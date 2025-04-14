Марченко – о Кубке Билли Джин Кинг, Свитолиной, Костюк, Завацкой и Киченок

Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал исторический выход нашей команды на Кубок Билли Джин Кинг.

- Илья, во-первых, поздравляем с победами! Какие у вас эмоции от того, что сборная Украины по теннису впервые вышла на такой престижный турнир как Кубок Билли Джин Кинг?

- Ну, конечно же, эмоции самые положительные. Нам впервые в истории нового формата удалось попасть в финальный турнир. Это знаменательное событие не только для нашей команды, но и для украинского тенниса в целом. Горжусь девочками которые сделали эту мечту реальностью.

- Каково это быть капитаном женской сборной Украины по теннису?

- Ну, скажем так, это непросто. Девочки у нас с характером. У капитана задача очень отличается, чем, например, у личного тренера. За те пару дней сборов, что у нас обычно есть, не успеешь поменять что-то кардинально. Поэтому основной задачей является выбрать нужных исполнителей и подготовить тактику на конкретного соперника.

- Элина Свитолина, Марта Костюк, Катарина Завацкая, сестры Киченок – это теннисистки, которые много чего повидали на кортах. Каково это быть капитаном в команде с такими сильными теннисистками?

- Скажем так, я тоже много чего повидал на кортах. Я вижу, что девочкам очень легко, когда с ними говоришь на одном языке. Они меня уважают и прислушиваются. У меня с ними со всеми всегда были хорошие отношения даже, когда мы просто пересекались в туре.

- Из шести поединков против Польши и Швейцарии какой матч был самым эмоциональным и напряженным?

- Наверное, второй матч против Польши. У Элины не все получалось. Соперница была неудобной. Было пять сетболлов. Но Элина проявила характер. Думаю, это было ключевое очко для нас.

ФТУ.

- Игру сестер Киченок как оцените? Они на характере победили со счетом 7:6, 7:6!

- Да. Тоже непростой матч. Тогда, наверное, даже не до конца понимали его важность. И очень здорово что они выиграли именно в двух сетах. Это дало нам большой задел перед финальным днем.

- В противостоянии с Швейцарией Костюк, увы, проиграла, а вот Свитолина все равно затащила матч. Так сказать, опытная Элина подстраховала Марту в нужный момент?

- Неудачный матч для Марты. Соперница очень хорошо и ровно отыграла. Ну, это теннис. К тому же Марта получила повреждение по ходу матча, что тоже несомненно повлияло на результат. А Элина как настоящий лидер сняла все вопросы в группе.

- На десерт в матче с Швейцарией была красивая победа Нади Киченок и Катарины Завацкой! Для уверенности и морального духа хорошо, что девчонки выиграли этот матч еще и в таком красивом стиле?

- Мы уже на этот момент попали в Шэньчжэнь. Турнирного значения матч не имел. Кате была нужна игровая практика, Надя тоже изъявила желание сыграть. То, что выиграли, безусловно, здорово, но все же это уже был матч, который ничего не решал.

- Есть уже мысли о самом турнире Билли Джин Кинг? Восемь лучших сборных туда отбираются все-таки!

- Нет. Мы пока что наслаждаемся моментом.

ФТУ

- По вашему мнению, есть соперники, которых можно занести в разряд желаемых? Или там уже все сильные будут?

- Не буду строить сейчас каких-то прогнозов, не люблю этим заниматься. Будет жребий, сетка, там и поговорим.

- То, что это будет для Украины дебютный Кубок Билли Джин Кинг придаст драйва какого-то?

- Я очень надеюсь, что мне удастся собрать самый сильный наш состав. В этом случае мы можем надеяться на неплохие результаты.

- Вы как капитан сборной как будете настраиваться на этот турнир и как будете готовиться?

- Очень рано об этом говорить.

- То, что вы как капитан сборной Украины вышли на этот турнир можете занести себе в актив, как также одну из своих самых ярких побед в карьере?

- Безусловно, это историческое событие. Но все-таки карьера игрока – это совершенно другое. Да и не будем переоценивать роль капитана. Все-таки в основном это заслуга наших теннисисток что мы будем играть в финальном турнире.

- Накануне одних из самых топовых турниров сезона интересно ваше мнение по поводу наших теннисисток. Что скажете об их форме? Готовы ли они зажечь на кортах?

- Да. Все в хорошей форме или ее набирают. Надеюсь, и неделя в Польше придаст им позитивных эмоций и уверенности в себе.

- Элина Свитолина и Марта Костюк могут порадовать украинцев победами или может финалами на турнирах серии Grand Slam?

- Думаю да. Они могут и этого заслуживают.