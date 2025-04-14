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Ингулец
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Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 18:11 |
1723
0

Владислав ЛУПАШКО: «Это ваш друг, да? Вы и прокомментируйте»

Коуч львовских «Карпат» высказался об игре против «Ингульца» в 24 туре УПЛ

14 апреля 2025, 18:11 |
1723
0
Владислав ЛУПАШКО: «Это ваш друг, да? Вы и прокомментируйте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко поделился эмоциями после победы своей команды над «Ингульцем» в 24 туре Украинской Премьер-лиги (1:2).

– Игра была максимально непростой. Можно играть с командой, у которой 2-3 угловых, а ты играешь против «Ингульца» и понимаешь, что таких угловых будет 20-30, потому что каждый аут – такой опасный момент, и это давление сказывается.

– Нереализованный пенальти от Бруниньо – это как-то повлияло на ход игры, на мораль команды?

– Мы увидели, что это повлияло в первую очередь на уверенность «Ингульца». Они после этого момента сразу получили, наверное, заряд эмоций, и немного им стало легче, я так думаю, после этого момента как раз.

– Дубль от защитника Бабогла – как прокомментируете этот его первый дубль?

– Это ваш друг, да? Потому, вы и прокомментируйте (смеется – ред.). Это очень классно, он очень хотел это сделать. Какой жест он для жены послал после этого.

Это классно, когда человек делает такой счастливый момент для своей семьи. Его семья будет помнить этот матч.

На нашем сайте доступен обзор матча «Ингулец» – «Карпаты», в котором Паламарчук установил невероятный рекорд.

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Владислав Лупашко пресс-конференция Карпаты Львов Ингулец Ингулец - Карпаты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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