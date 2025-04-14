Рейтинг АТР. Алькарас обошел Зверева, Циципас вылетел из топ-15

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины разыграли трофей на Мастерсе в Монте-Карло.

Чемпионом в Монако стал Карлос Алькарас. Благодаря трофею испанец поднялся на второе место, смести на третью строчку Александра Зверева. Лидером остается Янник Синнер.

Полуфиналист Монте-Карло Алекс де Минаур поднялся на седьмое место. А вот Лоренцо Музетти, который в решающем поединке уступил Алькарасу, близок к дебюту в топ-10 – он 11-й.

Стефанос Циципас не сумел защитить трофей в Монте-Карло и впервые с 2018 года покинул топ-15.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис поднялся на 43-е место, улучшив одну позицию.

Топ-10 рейтинга АТР

Из украинцев существенный прогресс у Вадима Урсу и Алексея Крутых. Александр Овчаренко потерял аж 27 мест.

Небольшие улучшения и у Эрика Ваншельбойма, Владислава Орлова и Юрия Джавакяна. Илья Марченко опустился на 89 позиций.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

Благодаря титулу в Монте-Карло Алькарас поднялся на первое место в гонке на Итоговый турнир 2025, сместив с первой строчки Янника Синнера.

В топ-3 также находится Александр Зверев. Новак Джокович замыкает первую пятерку, а на 4-й позиции располагается Джек Дрейпер.

Гонка на Итоговый турнир АТР 2025