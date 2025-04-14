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  4. Рейтинг АТР. Алькарас обошел Зверева, Циципас вылетел из топ-15
ATP
14 апреля 2025, 18:46 |
178
0

Рейтинг АТР. Алькарас обошел Зверева, Циципас вылетел из топ-15

Янник Синнер продолжает занимать первое место, Алекс де Минаур поднялся на седьмое

14 апреля 2025, 18:46 |
178
0
Рейтинг АТР. Алькарас обошел Зверева, Циципас вылетел из топ-15
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины разыграли трофей на Мастерсе в Монте-Карло.

Чемпионом в Монако стал Карлос Алькарас. Благодаря трофею испанец поднялся на второе место, смести на третью строчку Александра Зверева. Лидером остается Янник Синнер.

Полуфиналист Монте-Карло Алекс де Минаур поднялся на седьмое место. А вот Лоренцо Музетти, который в решающем поединке уступил Алькарасу, близок к дебюту в топ-10 – он 11-й.

Стефанос Циципас не сумел защитить трофей в Монте-Карло и впервые с 2018 года покинул топ-15.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис поднялся на 43-е место, улучшив одну позицию.

Топ-10 рейтинга АТР

Из украинцев существенный прогресс у Вадима Урсу и Алексея Крутых. Александр Овчаренко потерял аж 27 мест.

Небольшие улучшения и у Эрика Ваншельбойма, Владислава Орлова и Юрия Джавакяна. Илья Марченко опустился на 89 позиций.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

Благодаря титулу в Монте-Карло Алькарас поднялся на первое место в гонке на Итоговый турнир 2025, сместив с первой строчки Янника Синнера.

В топ-3 также находится Александр Зверев. Новак Джокович замыкает первую пятерку, а на 4-й позиции располагается Джек Дрейпер.

Гонка на Итоговый турнир АТР 2025

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Илья Марченко рейтинг ATP ATP Майами Вадим Урсу Андрей Рублев Тейлор Фритц Александр Зверев Даниил Медведев Стефанос Циципас Томми Пол Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Каспер Рууд Алекс де Минаур Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Олег Приходько Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Джек Дрейпер Карлос Алькарас (теннисист) Лоренцо Музетти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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