«Мне безразлично». Аморим обратился к критикам Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим обратился к критикам клуба после фиаско «красных дьяволов» в матче 32 тура Английской Премьер-лиги против «Ньюкасла».

«Я понимаю критику, но мне безразлично. Нет ничего хуже поражения. Люди могут говорить все, что они хотят. Я не желаю защищаться. Вы можете посмотреть на нашу позицию в турнирной таблице, она о многом говорит», – сказал Аморим.

В нынешнем сезоне «красные дьяволы» занимают 14 строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 38 турнирных пунктов после 32 сыгранных матчей.

Ранее капитан Манчестер Юнайтед подверг критике своих одноклубников после разгромного поражения от «Ньюкасла».