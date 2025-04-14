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  4. «Мне безразлично». Аморим обратился к критикам Манчестер Юнайтед
Англия
14 апреля 2025, 17:09 | Обновлено 14 апреля 2025, 17:14
516
1

«Мне безразлично». Аморим обратился к критикам Манчестер Юнайтед

Португалец заявил, что нет ничего хуже поражения

14 апреля 2025, 17:09 | Обновлено 14 апреля 2025, 17:14
516
1
«Мне безразлично». Аморим обратился к критикам Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим обратился к критикам клуба после фиаско «красных дьяволов» в матче 32 тура Английской Премьер-лиги против «Ньюкасла».

«Я понимаю критику, но мне безразлично. Нет ничего хуже поражения. Люди могут говорить все, что они хотят. Я не желаю защищаться. Вы можете посмотреть на нашу позицию в турнирной таблице, она о многом говорит», – сказал Аморим.

В нынешнем сезоне «красные дьяволы» занимают 14 строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 38 турнирных пунктов после 32 сыгранных матчей.

Ранее капитан Манчестер Юнайтед подверг критике своих одноклубников после разгромного поражения от «Ньюкасла».

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Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ньюкасл Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Олег Вахоцкий Источник: Sky Sports
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