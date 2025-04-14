«Я разочарован». Капитан МЮ разнес одноклубников после поражения в АПЛ

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился эмоциями после разгромного поражения своей команды в матче против «Ньюкасла» в 32 туре АПЛ (1:4). Футболист заявил, что разочарован своими одноклубниками.

«Я разочарован товарищами по команде, потому что знаю, насколько сильными они могут быть. Я знаю, как тяжело представлять этот клуб. Они хотят многое сделать для клуба, хотят побеждать, потому что знают, что их запомнят, если они выиграют что-то с этим клубом.

В трудные моменты мы показывали отличные результаты в матчах с лучшими клубами. В решающих матчах, когда все смотрят на нас. Мы «Манчестер Юнайтед», мы должны проявлять себя и делать все возможное для победы. Оценивать почти нечего – мы проиграли», – сказал Фернандеш.

На нашем сайте доступен обзор матча «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед», где подопечные Рубена Аморима разгромно проиграли.