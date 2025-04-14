Реал хочет подписать топ-звезду Ман Сити, если продаст Винисиуса Жуниора

Ближайшим летом в мировом футболе могут произойти две сделки высочайшего уровня, которые будут напрямую связаны с «Реалом».

Мадридский клуб в разрезе гипотетической продажи Винисиуса Жуниора в Саудовскую Аравию рассматривает в качестве сменщика для бразильца 24-летнюю топ-звезду «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

В Мадриде считают, что Холанд тактически будет более подходящим партнером для француза Килиана Мбаппе, нежели Винисиус Жуниор, но проблема заключается в том, что норвежец счастлив в Манчестере и не собирается его покидать, равно как и «Сити» не имеют планов продавать своего топ-голеадора.

Что правда, и в «Реале» публично пока всячески отнекиваются от возможности продажи Винисиуса Жуниора, однако журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг утверждает, что это не мешает мадридскому клубу готовить план действий на случай непредвиденных обстоятельств.

Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать форварда лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьекереша, если продаст Винисиуса Жуниора.