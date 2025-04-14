«Несчастный случай». Экс-игрок Динамо прокомментировал удаление Попова

12 апреля состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».

Подопечные Александра Шовковского одолели соперника со счетом 2:0. Бывший футболист киевского клуба Денис Бойко прокомментировал удаление защитника гостей Дениса Попова:

«Удаление на 64-й минуте – это несчастный случай для защитника «Динамо». Он понимал, что не успевает за соперником, поэтому поднимал руки и занимал статичную позицию при развороте. Соса просто споткнулся через ногу Попова. К сожалению, для Дениса и киевского клуба это заслуженная красная карточка», – считает Бойко.

В текущем сезоне Денис провел 29 матчей во всех турнирах, где отдал две результативные передачи. Попов за это время заработал шесть желтых и одну красную карточку.

«Динамо» лидирует в чемпионате, в активе клуба – 60 баллов. Ближайший преследователь – «Александрия» – отстает на шесть очков.