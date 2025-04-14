Известный специалист не ожидал разгромного поражения ЛНЗ в матче с Шахтером

Бывший главный тренер «Миная» Желько Любенович в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, какой результат 24-го тура Украинской Премьер-лиги стал самой большой неожиданностью:

– Что из событий 24-го тура могли бы выделить?

– Самой большой неожиданностью для меня стало крупное поражение ЛНЗ от «Шахтера». Черкасский клуб слишком легко проиграл этот матч, уступая в счете уже на 20-й минуте 0:3. Честно говоря, ожидал упорной игры вроде дерби, в которой «Шахтеру» точно легко не будет.

Но оказалось все наоборот. Приглашая Романа Григорчука в Черкассы, все хотели, чтобы результаты ЛНЗ были лучше, но несмотря на сильный состав, в котором собраны качественные футболисты, это пока не удается. Как будет дальше – трудно сказать. Черкасскому клубу нужно искать причину, почему эта проблема возникла, – считает специалист.

11 апреля черкасский ЛНЗ потерпел разгромное поражение от «Шахтера» со счетом 1:4. Подопечные Романа Григорчука набрали 25 баллов и занимают десятое местов турнирной таблице.