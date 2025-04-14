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Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 15:02 |
63
0

Известный специалист не ожидал разгромного поражения ЛНЗ в матче с Шахтером

Желько Любенович прокомментировал результат поединка 24-го тура УПЛ

14 апреля 2025, 15:02 |
63
0
Известный специалист не ожидал разгромного поражения ЛНЗ в матче с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Желько Любенович

Бывший главный тренер «Миная» Желько Любенович в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, какой результат 24-го тура Украинской Премьер-лиги стал самой большой неожиданностью:

– Что из событий 24-го тура могли бы выделить?

– Самой большой неожиданностью для меня стало крупное поражение ЛНЗ от «Шахтера». Черкасский клуб слишком легко проиграл этот матч, уступая в счете уже на 20-й минуте 0:3. Честно говоря, ожидал упорной игры вроде дерби, в которой «Шахтеру» точно легко не будет.

Но оказалось все наоборот. Приглашая Романа Григорчука в Черкассы, все хотели, чтобы результаты ЛНЗ были лучше, но несмотря на сильный состав, в котором собраны качественные футболисты, это пока не удается. Как будет дальше – трудно сказать. Черкасскому клубу нужно искать причину, почему эта проблема возникла, – считает специалист.

11 апреля черкасский ЛНЗ потерпел разгромное поражение от «Шахтера» со счетом 1:4. Подопечные Романа Григорчука набрали 25 баллов и занимают десятое местов турнирной таблице.

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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