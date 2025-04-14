ЛЮБЕНОВИЧ: «Сейчас дома в Белграде, но открыт для предложений и из Украины»

В сыгранных в течение трех предыдущих дней матчах 24-го тура УПЛ было немало борьбы и принципиальных противостояний.

Впечатлениями о них со Sport.ua поделился бывший полузащитник «Кривбасса», «Таврии», «Александрии», «Зари» и экс-наставник «Миная» Желько Любенович. Прежде всего сербский специалист коснулся перспектив хорошо знакомых ему клубов.

– Желько, на ваш взгляд, в состоянии ли «Кривбасс» побороться за еврокубковое место, учитывая, что у него есть еще 2 недоигранных матча?

– Конечно же. И я уверен, что криворожане будут бороться за четвертую строчку, которая будет давать право сыграть на евроарене. У «Кривбасса» сейчас только одна проблема, которая очень мешает этому клубу – это война. К сожалению, происходят постоянные «прилеты» в Кривой Рог, а домашние матчи регулярно прерываются и даже переносятся из-за воздушных тревог. Поэтому результаты «Кривбасса» не такие, как в прошлом сезоне. В криворожской команде играет много иностранцев, и понятно, что все они боятся войны и «прилетов». Вот и недавно стало известно, что двое легионеров поспешили покинуть «Кривбасс» по этой причине.

– Как оцениваете чемпионские шансы «Александрии», которые могут повыситься после очной дуэли «Шахтера» и «Динамо»?

– Считаю, что александрийцы пока не готовы стать чемпионами. Хотя команда Руслана Ротаня в нынешнем чемпионате демонстрирует самую стабильную игру, я все же думаю, что в конце сезона 2024/25 она займет второе место. Александрийцы его вполне заслужили. Что касается матча с «Рухом», то тему судейства я никогда не обсуждаю, поэтому не вижу смысла ее касаться.

– На что способна в текущем чемпионате «Заря», которая имеет один из лучших составов исполнителей в УПЛ?

– Уверен, что луганчане будут бороться до последнего тура, чтобы занять как можно более высокое место. А вот в этом году они, к сожалению, в еврокубки не попадут. «Заре» не хватило стабильности. Слишком уж много очков команда потеряла в первом круге. А наверстывать упущенное, как известно, очень сложно. Впрочем, следует отдать «Заре» должное: ей все же немного удалось наверстать, и на сегодняшний день от пятого места ее отделяет всего три очка. Но как бы там ни было, а я всегда буду болеть за «Зарю», ведь в ней из всех четырех клубов я провел больше всего времени. Мне очень хотелось бы, чтобы луганская команда играла в евротурнире. Надеюсь, если в «Заре» сделают правильные выводы, то это произойдет в следующем году.

– В туре было два матча из категории «за шесть очков», в которых встречались соседи по нижней части турнирной таблицы – «Оболонь» – «Черноморец» и «Левый берег» – «Колос». Как впечатления от этих поединков, в которых победа досталась «пивоварам» и «аграриям»?

– Я ожидал, что на «Оболонь Арене» будет сложная игра, и в ней все решит один гол. Так оно и получилось. Разница между киевской и одесской командой хоть и незначительная, однако «Оболонь» доказала, что намерена сделать все для того, чтобы остаться в Премьер-лиге. Очень удивил автогол одесского вратаря Аниагбосо. Что ж, бывает... Кстати, в Сербии этот курьезный гол много крутится в интернете. А что касается поединка «Левый берег» – «Колос», то в нем я также ожидал мало голов. Это объясняется тем, что обе команды борются за выживание. Честно говоря, думал, что будет ничья. Но видно, что с приходом к тренерскому мостику Руслана Костышина «Колос» прибавил, да и состав у ковалевцев лучше, чем у «Левого берега». Рад, что эта команда сумела сплотиться и сейчас находится на правильном пути.

– «Ворскла», которая оказалась в зоне переходных матчей, проиграла дома «Полесью» 0:2. Как думаете, что произошло с полтавской командой?

– Как начала «Ворскла» неудачно этот чемпионат, так и продолжает. И это несмотря на то, что в клубе сменили тренера. У полтавской команды очень качественные футболисты, однако даже не знаю, в чем проблема. Видимо, нужно разбираться глубже. Мне жаль, что полтавчане попали в такую ситуацию. Желаю, чтобы «Ворскле» удалось выйти из нее и остаться в Премьер-лиге.

– В шести домашних матчах подряд «Ворскла» проиграла пять и один сыграла вничью. Не зашаталось ли в связи с этим тренерское кресло под Юрием Максимовым?

– Трудно сказать. Чтобы знать эту ситуацию точно, нужно работать в клубе. Зная Юрия Максимова, по этому поводу могу сказать вот что: везде, где бы он ни работал, делал результат. Поэтому я ему желаю, чтобы и сейчас у него все получилось.

– Что из событий 24-го тура могли бы выделить?

– Самой большой неожиданностью для меня стало крупное поражение ЛНЗ от «Шахтера». Черкащане слишком легко проиграли этот матч, уступая в счете уже на 20-й минуте 0:3. Честно говоря, ожидал упорной игры вроде дерби, в которой «Шахтеру» точно легко не будет. Но оказалось все наоборот. Приглашая Романа Григорчука в Черкассы, все хотели, чтобы результаты ЛНЗ были лучше, но несмотря на сильный состав, в котором собраны качественные футболисты, это пока не удается. Как будет дальше – трудно сказать. Черкасскому клубу нужно искать причину, почему эта проблема возникла.

– Чем занимаетесь в период творческого отпуска?

– Нахожусь в родном Белграде. Слежу через интернет за чемпионатом Украины. А за матчами чемпионата Сербии наблюдаю вживую, посещая стадионы. Буквально позавчера ездил за 70 километров от Белграда, где смотрел матч первой лиги «Раднички» (Сремска Митровица) – «Словен» (Рума). Поединок этих команд был интересен тем, что во второй из них работает мог друг Деян Радженович, к тому же, это было Сремске дерби. Сыграли 1:1. К сожалению, «Словен» не забил пенальти на 90+5-й минуте....

– Ищет ли ваш агент вариант для трудоустройства?

– А с чего вы взяли, что у меня есть агент? У меня его не было и нет. Приходилось слышать, вроде моими делами замаеться один известный агент, но это полная чушь. Я работаю без агентов, подтверждением чему является мое появление в «Минае», куда был приглашен руководством клуба. В настоящее время я свободен и открыт к предложениям.

– В Украине были давно?

– В конце февраля. Был в столице на Дне рождения друга. Тогда удалось побывать на двух матчах – «Оболонь» – «Ворскла» и «Динамо» – «Карпаты». С тех пор в Украине не был. Но уже успел соскучиться. Украина для меня – вторая Родина. В этой стране я состоялся как футболист, получил неповторимые эмоции от тренерской деятельности. С болью слежу за событиями, происходящими на украинской земле. Желаю, чтобы ужасы войны прекратились как можно быстрее и в Украину вернулся мир.

Ранее мы сообщали, что динамовский защитник Денис Попов повторил динамовский антирекорд Ярмоленко и Сидорчука.