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  4. Клаудио РАНЬЕРИ: «Этот парень – будущее Ромы. Он действует быстро»
Италия
14 апреля 2025, 14:51 |
378
0

Клаудио РАНЬЕРИ: «Этот парень – будущее Ромы. Он действует быстро»

Наставник римского клуба выделил Матиаса Суле после дерби

14 апреля 2025, 14:51 |
378
0
Клаудио РАНЬЕРИ: «Этот парень – будущее Ромы. Он действует быстро»
Getty Images/Global Images Ukraine. Матиас Суле

13 апреля состоялся матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Лацио» и «Рома». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

После окончания противостояния главный тренер римского клуба Клаудио Раньери выделил правого вингера Матиаса Суле и назвал его «будущим Ромы»:

«Он проводит сильный сезон и может вести клуб за собой. Проблема в том, что в игре против «Лацио» наши футболисты не смогли доставить мяч до Матиаса.

Суле получал моменты слишком поздно из-за передач партнеров. За это время соперник успевал прийти в себя и вернуться в оборону. Во втором тайме он действовал очень быстро.

У Матиаса есть удар, умение отдать важную передачу, он легко находи цель. Он – будущее «Ромы». У этого парня есть все, чтобы взорваваться в ближайшее время», – считает Раньери.

В текущем сезоне 21-летний аргентинец провел 33 матча во всех турнирах, где забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт истекает в июне 2029 года. Ориентировочная стоимость Суле составляет 22 млн евро.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Лацио Лацио - Рома Клаудио Раньери Матиас Суле
Николай Титюк Источник: Voce Giallorossa
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