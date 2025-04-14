Клаудио РАНЬЕРИ: «Этот парень – будущее Ромы. Он действует быстро»

13 апреля состоялся матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Лацио» и «Рома». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

После окончания противостояния главный тренер римского клуба Клаудио Раньери выделил правого вингера Матиаса Суле и назвал его «будущим Ромы»:

«Он проводит сильный сезон и может вести клуб за собой. Проблема в том, что в игре против «Лацио» наши футболисты не смогли доставить мяч до Матиаса.

Суле получал моменты слишком поздно из-за передач партнеров. За это время соперник успевал прийти в себя и вернуться в оборону. Во втором тайме он действовал очень быстро.

У Матиаса есть удар, умение отдать важную передачу, он легко находи цель. Он – будущее «Ромы». У этого парня есть все, чтобы взорваваться в ближайшее время», – считает Раньери.

В текущем сезоне 21-летний аргентинец провел 33 матча во всех турнирах, где забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт истекает в июне 2029 года. Ориентировочная стоимость Суле составляет 22 млн евро.