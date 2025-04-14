«Быстро теряю веру в Аморима». Реакция фанов на фиаско Манчестер Юнайтед

В матче 32-го тура Английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на своем поле принимал «Манчестер Юнайтед». Хозяева одержали уверенную победу со счетом 4:1

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после ошибок Андре Онана в матче Лиги Европы с «Лионом» оставил голкипера вне заявки на матч с «Ньюкаслом». Однако это не спасло команду от четырех пропущенных мячей.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. На гол Сандро Тонали для «сорок» – у «красных дьяволов» ответил Алехандро Гарначо .

После перерыва победу «Ньюкаслу» принес дубль Харви Барнса, а финальную точку поставил бразилец Бруно Гимараеш (4:1).

The chelsea lad: Онана не проблема. Аморим просто посредственный тренер.

Tris Morris: Я быстро теряю веру в Аморима.

Darshan Pathak: Это половина сезона для Рубена Аморима. Ему все еще нужен бюджет в размере минимум 3 млрд фунтов стерлингов, чтобы купить двух новых крайних защитников, двух центральных защитников, двух центральных полузащитников, пару крайних защитников и нападающего для поддержки Онана. Доверьтесь процессу.

Albert Nat HYDE: С этим клубом я закончил. Пока.

nana kwame ansah: Непоследовательность – вот что приводит эту команду к таким позорным поражениям.

Bhavesh Gujrati: Спасибо, Аморим, ты спас Онана от официального захоронения. Выступление команды очень плохое. Не нужно винить одного конкретного игрока.

曼联球迷: Позор совету директоров за то, что они взяли Аморима без должной поддержки. Ребята, вы уничтожаете еще одного тренера, который преуспел в своем предыдущем клубе.

Akinola Max: Аморим похож на пилота, который умеет только посадить самолет, но не умеет им управлять!