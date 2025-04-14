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  4. Лунин и компания. В Реале сообщили о состоянии травмированных футболистов
Испания
14 апреля 2025, 13:45 |
674
0

Лунин и компания. В Реале сообщили о состоянии травмированных футболистов

С высокой вероятностью украинский голкипер пропустит матч Лиги чемпионов

14 апреля 2025, 13:45 |
674
0
Лунин и компания. В Реале сообщили о состоянии травмированных футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

13 апреля состоялся матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором сошлись «Алавес» и мадридский «Реал». Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

В этом поединке вне заявки оказались четыре футболиста – голкипер Андрей Лунин и защитники Эдер Милитао, Ферлан Менди и Дани Карвахаль. Медицинский штаб продолжает работать над восстановлением этих футболистов после травм.

Сообщается, что в клубе не будут форсировать их возвращения – «Реал» намерен дождаться, когда игроки смогут полноценно приступить к тренировкам. Свысокой вероятностью, и Лунин, и защитники пропустят ближайший матч против лондонского «Арсенала».

16 апреля подопечные Карло Анчелотти сыграют на «Сантьяго Бернабеу» против английского клуба. Первое противостояние завершилось разгромынм поражением «сливочных» со счетом 0:3.

Украинский голкипер пропустил два предыдущих поединка из-за повреждения, которое он получил в полуфинале Кубка Испании.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Алавес Алавес - Реал Андрей Лунин Дани Карвахаль Эдер Милитао Ферлан Менди травма
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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