Пропустил два мяча. Стала известна оценка Трубина за матч против Ароки

13 апреля в 29-м туре чемпионата Португалии состоялось футбольное противостояние «Бенфики» и «Ароки».

«Бенфика» принимала соперника на своей арене «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

Обе команды продемонстрировали зрелищную игру, забив на двоих четыре мяча. Несмотря на это, коллективам не удалось определить победителя. Главный судья матча зафиксировал результативную ничью – 2:2.

Статистический портал WhoScored наградил участников поединка оценками после финального свистка. Лучшим футболистом был признан полузащитник «Бенфики» Оркун Кекчю, который не просто отметился голом, но и отдал ассист. В итоге турецкий игрок получил 8.2 балла.

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин отыграл все 90 минут, однако помочь команде добыть три пункта голкипер не смог. Такое выступление Трубина было оценено в 6.5 балла.

Оценки матча «Бенфика» - «Арока» от WhoScored