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Португалия
14 апреля 2025, 13:30 | Обновлено 14 апреля 2025, 14:26
980
1

Пропустил два мяча. Стала известна оценка Трубина за матч против Ароки

«Бенфика» расписала голевую ничью в чемпионате Португалии

14 апреля 2025, 13:30 | Обновлено 14 апреля 2025, 14:26
980
1
Пропустил два мяча. Стала известна оценка Трубина за матч против Ароки
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

13 апреля в 29-м туре чемпионата Португалии состоялось футбольное противостояние «Бенфики» и «Ароки».

«Бенфика» принимала соперника на своей арене «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

Обе команды продемонстрировали зрелищную игру, забив на двоих четыре мяча. Несмотря на это, коллективам не удалось определить победителя. Главный судья матча зафиксировал результативную ничью – 2:2.

Статистический портал WhoScored наградил участников поединка оценками после финального свистка. Лучшим футболистом был признан полузащитник «Бенфики» Оркун Кекчю, который не просто отметился голом, но и отдал ассист. В итоге турецкий игрок получил 8.2 балла.

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин отыграл все 90 минут, однако помочь команде добыть три пункта голкипер не смог. Такое выступление Трубина было оценено в 6.5 балла.

Оценки матча «Бенфика» - «Арока» от WhoScored

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин WhoScored оценки Арока Оркун Кёкчю
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Перець
як завжди просрати на останніх хвилинах це в наших в крові
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