КОНДРАТЮК: «Из-за этого Довбика нельзя называть звездой»

Известный украинский шоумен Игорь Кондратюк рассказал, кто ему сейчас больше всего нравится из игроков сборной Украины.

«Мне нравится команда, а кого-то отдельно выделять не буду. Сейчас у нас нет такой звезды, как в свое время Блохин или Шевченко. Довбик попал в 20-ку лучших игроков Европы прошлого года, стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Молодец! Но это было ситуативно, в Роме у него не все так хорошо складывается.

В сборной Довбик также нерегулярно забивает, даже Яремчук – больше. Поэтому звездой Артема нельзя назвать. Еще не вырос у нас игрок, который поведет национальную команду за собой, как Эриксен – Данию», – сказал Игорь Кондратюк.

Ранее в Италии оценили игру Довбика в дерби с «Лацио».