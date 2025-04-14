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14 апреля 2025, 19:20 |
574
3

КОНДРАТЮК: «Из-за этого Довбика нельзя называть звездой»

Шоумен – о лучшем игроке сборной Украины на сегодня

14 апреля 2025, 19:20 |
574
3
КОНДРАТЮК: «Из-за этого Довбика нельзя называть звездой»
УАФ. Артем Довбик

Известный украинский шоумен Игорь Кондратюк рассказал, кто ему сейчас больше всего нравится из игроков сборной Украины.

«Мне нравится команда, а кого-то отдельно выделять не буду. Сейчас у нас нет такой звезды, как в свое время Блохин или Шевченко. Довбик попал в 20-ку лучших игроков Европы прошлого года, стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Молодец! Но это было ситуативно, в Роме у него не все так хорошо складывается.

В сборной Довбик также нерегулярно забивает, даже Яремчук – больше. Поэтому звездой Артема нельзя назвать. Еще не вырос у нас игрок, который поведет национальную команду за собой, как Эриксен – Данию», – сказал Игорь Кондратюк.

Ранее в Италии оценили игру Довбика в дерби с «Лацио».

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Артем Довбик сборная Украины по футболу Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Олейник Источник
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Saar
Та чому, у нас купа супер-пупер зірок: Мудрик, Судаков, Лунін, Конопля.....(іронія)🤣🤣🤣🤣🤣
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+1
Demid Romanchik
Караоке мен це авторитет у футболі 
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0
Серж
С кем сравнивать? С Витей Леоненко? Так он суперстар, по сравнению с ним. А если с Шевой, то понятно все и так
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-1
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